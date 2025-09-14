scorecardresearch
 

IND vs PAK Toss: पाकिस्तान से टॉस हारकर सूर्यकुमार यादव खुश, सलमान आगा कर गए महाब्लंडर?

भारत और पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 के मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा का र‍िएक्शन खूब वायरल हो रहा है.

पहली बार एशिया कप के कप्तान बने सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा टॉस के समय (Photo: AP )
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच टॉस का मोमेंट बेहद चर्चा में रहा. जहां भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को इग्नोर कर दिया. उन्होंने टॉस के समय आगा को देखा तक नहीं, वहीं उनसे हाथ नहीं मिलाया. 

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिससे भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव काफी खुश नजर आए. सूर्यकुमार यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह एक अच्छा मौका है क्योंकि ड्यू की संभावना ज्यादा है, जिससे बल्लेबाजी आसान रहेगी.
यह भी पढ़ें: IND vs PAK: ना नजरें मिलीं, ना हाथ... टॉस के समय सूर्या ने दिखाए PAK कप्तान को तेवर

हालांकि इस फैसले को क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच काफी चर्चा मिल रही है. कई लोग मान रहे हैं कि सलमान आगा ने टॉस में बड़ी गलती की है, क्योंक‍ि टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा- वह खुद भी गेंदबाजी ही करना चाहते थे. 

विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने इस मौके को पूरी तरह भुनाने का मन बना लिया है और सलमान आगा का यह फैसला उनके लिए भारी पड़ सकता है. क्रिकेट फैन्स इस टॉस ड्रामे को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, इस फैसले से खुश हैं. हमने सिर्फ एक स्ट्रिप पर अभ्यास किया था, विकेट अच्छा था और रात में बल्लेबाजी करना बेहतर रहेगा. यहां बहुत ही उमस है, इसलिए थोड़ी ड्यू की उम्मीद कर रहे हैं. टीम वही रखी गई है.

वहीं, सलमान आगा ने टॉस के समय बताया- हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं. हमारी टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है, बहुत उत्साहित हैं. विकेट धीमा लग रहा है. बस पहले बल्लेबाजी करके रन बनाना चाहते हैं. टीम वही है. हम यहां करीब 20 दिन से हैं और कंडीशंस के साथ अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं.

पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सूफियान मुकीम, अबरार अहमद.

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

 

