WC सेमीफाइनल की पहली टक्कर आज, जानें इंग्लैंड VS साउथ अफ्रीका में किसका पलड़ा भारी

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच आज यानी बुधवार को खेला जाएगा. फाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम आमने-सामने होंगी. पिछली बार जब दोनों टीमें भिड़ीं थीं, तब साउथ अफ्रीका केवल 69 रन पर ऑलआउट हो गई थी और इंग्लैंड ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी. लेकिन अब सेमीफाइनल में हालात बिल्कुल अलग हैं. दोनों टीमों का प्रदर्शन मजबूत रहा है और मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है.
जानें इस मुकाबले की हर जानकारी
मुकाबला: इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका (ENG vs SA) – महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल
स्थान: बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
तारीख: 29 अक्टूबर, बुधवार
टॉस समय: दोपहर 2:30 बजे (IST)
मैच समय: दोपहर 3:00 बजे (IST)
जानें दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (Head to Head)
साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच अबतक 47 वनडे मैच खेले गए हैं. इसमें इंग्लैंड ने 36 बार जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 10 बार मैच जीती है. एक मैच बेनतीजा रहा है. कुल मिलाकर इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन साउथ अफ्रीका की हालिया फॉर्म को देखते हुए उलटफेर की संभावना बनी हुई है.
लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट
इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर होगी. जबकि सीधा प्रसारण Star Sports Network (भारत में) होगा.
मौसम रिपोर्ट (Weather Report)
गुवाहाटी में बुधवार को 25% बारिश की संभावना है, यानी मैच के दौरान कुछ रुकावटें आ सकती हैं. हालांकि रात के समय मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे पूरा मैच होने की संभावना बनी रहेगी.
वर्ल्ड कप में कैसा रहा है प्रदर्शन
वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के प्रदर्शन पर नजर डालें तो इंग्लैंड ने अबतक 7 मैच खेले हैं. इसमें 5 में उसे जीत मिली है, जबकि 1 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. वहीं, साउथ अफ्रीका की टीम ने भी 7 में से 2 मैच हारे हैं और 5 में जीत हासिल की है. बता दें कि दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्तूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है. फाइनल मैच 2 नवंबर को होगा.
इंग्लैंड महिला टीम:
एमी जोन्स (w), टैमी ब्यूमॉन्ट, हीदर नाइट, डेनिएल वायट-हॉज, नैट स्किवर-ब्रंट (c), सोफिया डंकली, ऐलिस कैप्सी, शार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल, एम्मा लैम्ब, सारा ग्लेन, एम अर्लॉट, लॉरेन फाइलर.
साउथ अफ्रीका महिला टीम:
लौरा वूल्वार्ड्ट (c), टैज़मिन ब्रिट्स, स्ने लूस, एनरी डर्क्सन, मरिज़ान कैप, सिनालो जाफ्टा (w), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, आयाबोंगा खाका, नोनकुलुलेको मलाबा, एनेके बॉश, तूमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शांगासे, कराबो मेसो.