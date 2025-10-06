World Cup: साउथ अफ्रीका की शानदार वापसी, न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, अब भारत से होगी टक्कर

साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में शानदार वापसी करते हुए सोमवार को इंदौर में खेले गए ग्रुप-स्टेज मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी हार के बाद साउथ अफ्रीका ने बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में नई ऊर्जा के साथ वापसी की.

ताज़मिन ब्रिट्स का तूफानी शतक

साउथ अफ्रीका की जीत की सबसे बड़ी नायिका रहीं ओपनर ताज़मिन ब्रिट्स जिन्होंने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए शानदार तेज शतक जमाया. उन्होंने शानदार स्ट्रोकप्ले और टाइमिंग का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पारी को संभाला और शतक पूरा करने के बाद अपने ट्रेडमार्क “धनुष-बाण सेलिब्रेशन (Arrow Celebration)” से जश्न मनाया.

हालांकि, उन्हें लिया ताहूहू की स्लोअर बॉल ने चकमा देकर बोल्ड कर दिया. ब्रिट्स की आतिशी पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 232 रन के लक्ष्य को मात्र 40.5 ओवरों में हासिल कर लिया. सुन लूस (Sune Luus) ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 114 गेंदों पर 81 रन बनाए और टीम को जीत तक पहुंचाया.

न्यूजीलैंड की कमजोर बल्लेबाजी

वहीं दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही. पूरी टीम सोफी डिवाइन (Sophie Devine) पर निर्भर नजर आईं, लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके. इस मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के सामने 232 रनों का लक्ष्य रखा था, इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका ने इसे 41वें ओवर में ही चेज कर लिया.

Advertisement

दोनों टीमों का अगला मुकाबला

न्यूजीलैंड के लिए यह हार एक बड़ा झटका है. अब उन्हें गुवाहाटी में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले अगले मैच में जीत हासिल करनी होगी, ताकि टूर्नामेंट में वापसी कर सकें. वहीं साउथ अफ्रीका इस जीत से आत्मविश्वास से भर गया है और अब उनका अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को भारत (India) से विशाखापत्तनम में होगा.



---- समाप्त ----