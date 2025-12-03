रायपुर वनडे से पहले हर्षित राणा के लिए आई बुरी खबर, ICC ने लिया एक्शन

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में अपनी टीम की जीत के दौरान हुई एक घटना के लिए फटकार लगाई गई है. हर्षित को आईसीसी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के आचार-संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते पाया गया, जो 'ऐसी भाषा, हरकतों या इशारों का उपयोग करने से संबंधित है जो किसी बल्लेबाज़ को उसके आउट होने पर अपमानित कर सकते हैं या आक्रामक प्रतिक्रिया को उकसा सकते हैं.'

और पढ़ें

हर्षित राणा पर ये एक्शन ऐसे समय में लिया गया है जब टीम इंडिया रांयपुर में अपना दूसरा वनडे खेलने के लिए तैयार है.

India pacer reprimanded for breaching the ICC Code of Conduct.



Details ⬇https://t.co/0WVp1chcP2 — ICC (@ICC) December 3, 2025

जानें हर्षित राणा पर क्यों हुए एक्शन

रांची में हुए पहले वनडे के दौरान यह घटना दक्षिण अफ्रीका की पारी के 22वें ओवर में हुई, जब हर्षित को प्रोटियाज़ बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की दिशा में इशारा करते हुए पाया गया.

यह भी पढ़ें: कोहली-रोहित के आने से कैसा है ड्रेसिंग रूम का माहौल? हर्षित राणा ने रायपुर वनडे से पहले खोला राज

इस हरकत को ऐसा माना गया कि इससे बल्लेबाज़ की ओर से आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती थी. इसी कारण हर्षित के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है.

यह हर्षित का पिछले 24 महीनों में पहला अपराध था और दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तथा अमीरात आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा प्रस्तावित सज़ा को मान लिया.

Advertisement

भारत ने विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया, जबकि श्रृंखला का दूसरा मैच बुधवार को रायपुर में खेला जाएगा.

---- समाप्त ----