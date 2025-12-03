scorecardresearch
 
रायपुर वनडे से पहले हर्षित राणा के लिए आई बुरी खबर, ICC ने लिया एक्शन

भारतीय तेज गेंदबाज़ हर्षित राणा को पहले वनडे में डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद किए गए एक इशारे के कारण आईसीसी आचार-संहिता के उल्लंघन पर फटकार मिली है. अनुच्छेद 2.5 के तहत उनकी हरकत को बल्लेबाज़ को उकसाने वाली माना गया, जिससे उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया.

रांची में ब्रेविस को आउट करने के बाद हर्षित ने किया था विवादित सेलिब्रेशन (Photo: ITG)
भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में अपनी टीम की जीत के दौरान हुई एक घटना के लिए फटकार लगाई गई है. हर्षित को आईसीसी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के आचार-संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते पाया गया, जो 'ऐसी भाषा, हरकतों या इशारों का उपयोग करने से संबंधित है जो किसी बल्लेबाज़ को उसके आउट होने पर अपमानित कर सकते हैं या आक्रामक प्रतिक्रिया को उकसा सकते हैं.'

हर्षित राणा पर ये एक्शन ऐसे समय में लिया गया है जब टीम इंडिया रांयपुर में अपना दूसरा वनडे खेलने के लिए तैयार है. 

जानें हर्षित राणा पर क्यों हुए एक्शन

रांची में हुए पहले वनडे के दौरान यह घटना दक्षिण अफ्रीका की पारी के 22वें ओवर में हुई, जब हर्षित को प्रोटियाज़ बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की दिशा में इशारा करते हुए पाया गया.

यह भी पढ़ें: कोहली-रोहित के आने से कैसा है ड्रेसिंग रूम का माहौल? हर्षित राणा ने रायपुर वनडे से पहले खोला राज

इस हरकत को ऐसा माना गया कि इससे बल्लेबाज़ की ओर से आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती थी. इसी कारण हर्षित के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है.

यह हर्षित का पिछले 24 महीनों में पहला अपराध था और दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तथा अमीरात आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा प्रस्तावित सज़ा को मान लिया.

भारत ने विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया, जबकि श्रृंखला का दूसरा मैच बुधवार को रायपुर में खेला जाएगा.

---- समाप्त ----
