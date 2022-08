Asia Cup 2022: एशिया कप में नई टीम की एंट्री, भारत-पाकिस्तान के ग्रुप में होगी शामिल, जानिए शेड्यूल

Asia Cup 2022: दो दिन बाद से ही शुरू होने वाले एशिया कप 2022 सीजन में अब एक नई टीम की एंट्री हो गई है. इस टीम ने क्वालिफायर राउंड जीतकर अपनी जगह बनाई है. यह टीम हॉन्ग कॉन्ग है. इस टीम को भारत-पाकिस्तान के ग्रुप-ए में जगह मिली है.

एशिया कप 2022 सीजन का आगाज शनिवार (27 अगस्त) को होना है. पहला मैच ग्रुप-बी की टीम श्रीलंका और अफगानिस्ता के बीच होना है. इसके अगले दिन यानी 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक टक्कर होनी है. इस मुकाबले का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

हॉन्ग कॉन्ग ने अपने सभी मैच जीतकर क्वालिफाई किया

बता दें कि एशिया कप में इस बार 6 टीमें रहेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत और पाकिस्तान ग्रुप-ए में हैं. जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ग्रुप-बी में हैं. एक टीम क्वालिफायर राउंड से चुनी जानी थी. ऐसे में यह टीम हॉन्ग कॉन्ग बनी है.

दरअसल, चार टीमों हॉन्ग कॉन्ग, यूएई, कुवैत और सिंगापुर के बीच क्वालिफायर मुकाबले 21 अगस्त से शुरू हो गए थे. क्वालिफायर की विजेता टीम को भारत-पाकिस्तान के ग्रुप में होना था. सभी टीमों ने 3-3 मैच खेले थे, जिसमें हॉन्ग कॉन्ग ने अपने सभी मैच जीतकर क्वालिफाई किया है.

हॉन्ग कॉन्ग पहला मैच भारतीय टीम के खिलाफ खेलेगी

टीम इंडिया को अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 28 अगस्त को खेलना है. यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं, हॉन्ग कॉन्ग इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच भारतीय टीम के खिलाफ खेलेगी. यह भारत का दूसरा मैच होगा, जो 31 अगस्त को खेला जाएगा. इसके बाद हॉन्ग कॉन्ग को अपना दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को खेलना है.

एशिया कप 2022 के दोनों ग्रुप

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग

ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश अफगानिस्तान

ग्रुप स्टेज में सभी टीमों को 2-2 मैच ही खेलना है

एशिया कप में इस बार 6 टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले जाएंगे. इनमें 10 मैच दुबई और तीन मैच शारजाह में होंगे. इनमें ग्रुप स्टेज में सभी टीमों के बीच कुल 6 मैच होने हैं. इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी, जहां सभी टीमें एकदूसरे के खिलाफ 6 मैच खेलेंगी. फिर सुपर-4 की टॉप-2 टीमें फाइनल में खिताबी मुकाबला खेलेंगी. ऐसे में टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले देखने को मिल सकते हैं.

एशिया कप 2022 शेड्यूल

27 अगस्त - श्रीलंका vs अफगानिस्तान

28 अगस्त - भारत vs पाकिस्तान

30 अगस्त - बांग्लादेश vs अफगानिस्तान

31 अगस्त - भारत vs हॉन्ग कॉन्ग

1 सितंबर - श्रीलंका vs बांग्लादेश

2 सितंबर - पाकिस्तान vs हॉन्ग कॉन्ग