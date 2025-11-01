Women's WC: हार का दर्द झेला, अब कहानी बदलने का समय... वर्ल्ड कप फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार है हरमन ब्रिगेड

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल रविवार (2 नवंबर) को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में होना है. भारतीय महिला टीम इस मैच को जीतकर पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाना चाहेगी. दूसरी ओर साउथ अफ्रीका भी पहली खिताबी जीत की तलाश में है. यानी जो भी टीम जीतेगी, वो इतिहास रच देगी.

खिताबी मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया. हरमनप्रीत ने कहा कि उनकी टीम ने हार का दर्द कई बार झेला है, लेकिन अब उस कहानी को बदलने का समय आ गया है. हरमनप्रीत ने कहा कि अब टीम जीत की खुशी महसूस करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने पिछले कुछ महीनों में आत्मविश्वास, एकजुटता और मेहनत के बल पर ये सफलता हासिल की है.

हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'हम जानते हैं हार का एहसास कैसा होता है, लेकिन अब हम यह जानना चाहते हैं कि जीत की फीलिंग कैसी होती है. हमने बहुत मेहनत की है और अब सब कुछ टीम के लिए देना है. उम्मीद है कि 2 नवंबर का दिन हमारे लिए बहुत खास होगा. जब भी हम मैदान पर खुलकर खेलते हैं और गेम को एन्जॉय करते हैं, नतीजे हमेशा हमारे पक्ष में आता है. पिछले दो मैचों में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है.'

तीसरी बार फाइनल खेलने जा रही टीम इंडिया

भारतीय महिला टीम तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में उतर रही है. साल 2005 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 98 रनों से हार मिली थी. वहीं 2017 में इंग्लैंड ने भारत को रोमांचक फाइनल में 9 रनों से हराया था. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के फाइनल में भी भारत को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मात दी थी. इन हारों का दर्द टीम के खिलाड़ियों के दिल में अब भी ताजा है, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है. भारत घरेलू मैदान पर अपने दर्शकों के सामने इतिहास रचने के लिए तैयार है.

हरमनप्रीत कौर ने बताया कि इस टीम की सबसे बड़ी ताकत एकता है. हरमनप्रीत कहती हैं, 'आप वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मंच पर होते हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता. हमारी टीम पूरी तरह तैयार है. हर खिलाड़ी एक-दूसरे का समर्थन कर रही है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. अब बस वक्त है 100 प्रतिशत देने का.'

हरमनप्रीत कौर ने कहा कि भारतीय टीम को लंबे समय से पता था कि यह वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा और इसी वजह से टीम की खिलाड़ी पिछले कई महीनों से इसके लिए तैयारी कर रही थीं. हरमनप्रीत का मानना है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल होना महिला क्रिकेट के लिए अच्छे संकेत हैं. हरमनप्रीत ने बताया, 'हमने हमेशा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को इस मंच पर देखा है, लेकिन इस बार दो नई टीमें हैं. यह क्रिकेट के लिए बेहद रोमांचक है.'

भारत की इस बार वनडे वर्ल्ड कप यात्रा उतार-चढ़ाव से भरी रही है. कभी आखिरी ओवर में जीत, कभी टीम का संघर्ष, लेकिन हर बार हरमनप्रीत कौर की टीम ने हार नहीं मानी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल की जीत ने टीम को आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों दी है. अब पूरा देश उस एक पल का इंतजार कर रहा है, जब हरमनप्रीत कौर ट्रॉफी उठाएंगी.

