भारत का 30वां टेस्ट सेंटर बना गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, अब तक इन मैदानों पर हो चुके मुकाबले, देखें पूरी लिस्ट

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ है. भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे है, ऐसे में उसके लिए यह मैच जीतना काफी जरूरी है. असम के लोगों के लिए यह मुकाबला काफी खास है क्योंकि बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है.

भारत में इस मुकाबले से पहले जो 297 टेस्ट मैच खेले गए, वो कुल 29 मैदानों पर हुए हैं. इन सभी मैचों में एक टीम भारत रही. यानी एक बात तो साफ है कि भारतीय धरती पर कभी न्यूट्रल टेस्ट मैच का आयोजन नहीं हुआ. अब बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत के टेस्ट सेंटर में शुमार हो गया है. यह स्टेडियम भारत का 30वां टेस्ट वेन्यू है.

बता दें कि भारत में पहला टेस्ट मैच साल 1933 में मुंबई के जिमखाना ग्राउंड में हुआ था, जो उस मैदान पर आयोजित इकलौता टेस्ट मैच भी था. भारत में अब तक केवल 9 मैदान ही ऐसे हुए, जिसने 10 से ज्यादा टेस्ट मैचों की मेजबानी की है. वहीं 8 मैदान ऐसे हैं, जहां केवल एक-एक टेस्ट मैच हुए हैं. गांधी स्टेडियम (जालंधर), सेक्टर 16 स्टेडियम (चंडीगढ़), यूनिवर्सिटी ग्राउंड (लखनऊ), केडी सिंह बाबू स्टेडियम (लखनऊ), लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम (हैदराबाद) में तो काफी सालों से एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है.

भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों की मेजबानी ईडन गार्डन्स ने की है. ईडन गार्डन्स में अब तक 43 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इसके बाद दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का नंबर आता है, जहां पर अब तक 36 टेस्ट मैच खेले गए हैं. तीसरे नंबर पर चेन्नई का एमए चिंदबरम स्टेडियम है, जहां पर टीम इंडिया ने 35 मुकाबले खेले हैं.

भारत में इन मैदानों पर हुए हैं टेस्ट मैच

1. ईडन गार्डन्स, कोलकाता- 43 टेस्ट

2. अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली- 36 टेस्ट

3. एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई- 35 टेस्ट

4. वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई- 26 टेस्ट

5. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु- 25 टेस्ट

6. ग्रीन पार्क, कानपुर- 24 टेस्ट

7. ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई- 18 टेस्ट

8. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद- 16 टेस्ट

9. आईएस बिंद्रा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली- 14 टेस्ट

10. विदर्भ सीए ग्राउंड, नागपुर- 9 टेस्ट

11. नेहरू स्टेडियम,चेन्नई- 9 टेस्ट

12. विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर- 7 टेस्ट

13. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद- 6 टेस्ट

14. जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची- 3 टेस्ट

15. होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर- 3 टेस्ट

16. डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापत्तनम- 3 टेस्ट

17. सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट- 3 टेस्ट

18. लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद- 3 टेस्ट

19. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे- 2 टेस्ट

20. बाराबती स्टेडियम, कटक- 2 टेस्ट

21. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला- 2 टेस्ट

22. केडी सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ- 1 टेस्ट

23. जिमखाना ग्राउंड, मुंबई- 1 टेस्ट

24. सेक्टर 16 स्टेडियम, चंडीगढ़- 1 टेस्ट

25. सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर- 1 टेस्ट

26. भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ- 1 टेस्ट

27. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, देहरादून- 1 टेस्ट

28. गांधी स्टेडियम, जालंधर- 1 टेस्ट

29. यूनिवर्सिटी ग्राउंड, लखनऊ- 1 टेस्ट

30. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी- 1 टेस्ट

