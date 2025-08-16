ग्लेन मैक्सवेल टी20 इंटरनेशनल में रचेंगे नया इतिहास... चाहिए 1 विकेट, अब तक सिर्फ 3 खिलाड़ी कर सके ऐसा

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 16 अगस्त (शनिवार) को केर्न्स के कैजली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया ने 17 रनों से जीत हासिल की थी. वहीं साउथ अफ्रीकी टीम ने पलटवार करते हुए दूसरा टी20 इंटरनशनल मुकाबला 53 रनों से अपने नाम किया. अब दोनों में से जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी, वो टी20 सीरीज अपने नाम कर लेगी.

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पर सबकी निगाहें होंगी. मैक्सवेल टी20 इंटरनेशनल में इतिहास रचने के बेहद करीब हैं. मैक्सवेल यदि इस मुकाबले में एक विकेट लेते हैं तो वो टी20 इंटरनेशनल में अपने 50 विकेट पूरे कर लेंगे, साथ ही वो बड़ा रिकॉर्ड बना देंगे. मैक्सवेल मेन्स टी20 इंटरनेशनल में 2500 रन और 50 विकेट का डबल बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बन जाएंगे.

With the next T20 World Cup on the subcontinent, Glenn Maxwell looms as a real weapon ... with the ball!



So expect him to continue bowling in the Powerplay, writes @joshschon | #AUSvSA https://t.co/bMtCRzytcY — cricket.com.au (@cricketcomau) August 14, 2025

साथ ही मेन्स टी20 इंटरनेशनल में ये उपलब्धि हासिल करने वाले ग्लेन मैक्सवेल दुनिया के चौथे प्लेयर होंगे. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश), विरनदीप सिंह (मलेशिया) और मोहम्मद हफीज (पाकिस्तान) ही ऐसा कर पाए थे. इनमें शाकिब अल हसन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम पर मेन्स टी20 इंटरनेशनल 2500 रन और 100 विकेट का डबल दर्ज है.

मेन्स टी20 इंटरनेशनल में 2500+ रन और 50+ विकेट

शाकिब अल हसन (बांग्लादेश): 129 मैच, 2551 रन, 149 विकेट

विरनदीप सिंह (मलेशिया): 102 मैच, 3013 रन, 97 विकेट

मोहम्‍मद हफीज (पाकिस्तान): 119 मैच, 2514 रन, 61 विकेट

उधर वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में यह उपलब्धि 8 खिलाड़ियों ने हासिल की है. इनमें न्यूजीलैंड की सूजी डिवाइन और सूजी बेट्स, वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर और डिएंड्रा डॉटिन तो शामिल हैं ही. साथ ही इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट, यूएई की ईशा ओजा और श्रीलंका की चमारी अटापट्टू भी ये माइलस्टोन हासिल कर चुकी हैं.

वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में 2500+ रन और 50+ विकेट

सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड): 146 मैच, 3431 रन, 119 विकेट

हेली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज): 112 मैच, 2975 रन, 113 विकेट

स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज): 126 मैच, 3426 रन, 98 विकेट

नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड): 137 मैच, 2960 रन, 90 विकेट

डिएंड्रा डॉटिन (वेस्ट इंडीज): 138 मैच, 3004 रन, 71 विकेट

ईशा ओजा (यूएई): 95 मैच, 2588 रन, 69 विकेट

चमारी अटापट्टू (श्रीलंका): 146 मैच, 3458 रन, 63 विकेट

सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड): 177 मैच, 4716 रन, 60 विकेट

ग्लेन मैक्सवेल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया. साथ ही ब्राउंड्री लाइन पर रयान रिकेल्टन का हैरतअंगेज कैच भी लपका. फिर दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में मैक्सवेल ने 4 ओवर में 42 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. बैटिंग की बात करें, तो पहले टी20I में मैक्सवेल ने 1 और दूसरे टी20I में 16 रन बनाए.

