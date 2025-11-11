पाकिस्तानी खिलाड़ी नसीम शाह के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 बदमाशों ने बरसाई गोलियां

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह इस समय राष्ट्रीय टीम के साथ श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच की तैयारियों में बिजी है. इसी बीच सोमवार सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर जिले के मयार इलाके में स्थित उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 5 अज्ञात बंदूकधारियों ने नसीम शाह के घर पर फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए. इस दौरान घर के बाहर खड़ी एक कार को नुकसान पहुंचा और खिड़कियों के शीशे टूट गए. वीडियो फुटेज में घर के मुख्य दरवाज़े पर गोलियों के निशान भी दिखे. हालांकि, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है.
नसीम शाह का जन्म इसी घर में 2003 में हुआ था, और यहीं से उन्होंने अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत की थी. रिपोर्ट के अनुसार, 'अज्ञात हमलावरों ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज़ नसीम शाह के घर पर फायरिंग की. फायरिंग से मुख्य द्वार, खिड़कियों और एक वाहन को नुकसान हुआ. पुलिस मौके पर पहुंची और पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है.'
5 संदिग्ध गिरफ्तार
हालांकि हमलावर पहले ही मौके से फरार हो गए थे, लेकिन बाद में मयार पुलिस ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया. CCTV फुटेज की जांच जारी है ताकि हमलावरों की पहचान हो सके. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, नसीम शाह का परिवार शांत स्वभाव वाला है और किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखता. घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है, खासकर नसीम शाह के घर के आसपास.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हार्दिक पंड्या की नकल उतारी, ट्रॉफी के साथ दिया ऐसा पोज
यह कोई पहला मौका नहीं है जब लोअर दीर या खैबर पख्तूनख्वा अपराध की वजह से सुर्खियों में आया हो. सितंबर में सुरक्षा बलों ने यहां आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था जिसमें 14 लोग घायल हुए और 7 दीर स्काउट्स की मौत हुई थी. 2011 में लोअर दीर में हुए बम विस्फोट में चार लोगों की मौत हुई थी.
नसीम शाह इस वक्त रावलपिंडी में चल रहे पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले वनडे का हिस्सा हैं. नसीम शाह पाकिस्तान की तेज गेंदबाज़ी आक्रमण का अहम हिस्सा हैं और टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में गिने जाते हैं.