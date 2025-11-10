पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हार्दिक पंड्या की नकल उतारी, ट्रॉफी के साथ दिया ऐसा पोज

पाकिस्तानी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट 2025 जीत लिया. रविवार (9 नवंबर) को मोंग कोक के मिशन रोड ग्राउंड में हुए फाइनल में पाकिस्तान ने कुवैत को 43 रनों से हराकर रिकॉर्ड छठी बार चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ दिया, जिसने पांच-पांच खिताब जीते.
खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 3 विकेट पर 135 रन बनाए. कप्तान अब्बास आफरीदी ने 7 छक्के और दो चौके की मदद से 11 गेंदों पर 52 रन बनाए. वहीं अब्दुल समद ने 13 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें पांच छक्के और 2 चौके शामिल रहे. कुवैत के लिए मीत भावसार ने 3 विकेट चटकाए.
लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुवैत की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही. अदनान इदरीस ने पहले ओवर में ही 5 छक्के लगा दिए. लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों ने वापसी करते हुए कुवैत को 5.1 ओवर में ही 92 के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया. माज सदाकत ने पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए.
शहजाद ने हार्दिक पंड्या की नकल उतारी
खिताब जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी मुहम्मद शहजाद सुर्खियों में आ गए. शहजाद ने ट्रॉफी के साथ हार्दिक पंड्या के स्टाइल में पोज दिया. टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की खिताबी जीत के बाद हार्दिक ने ट्रॉफी के साथ खास पोज दिया था. तब उन्होंने कंधे उचकाकर (shrug gesture) पोज दिया था. हार्दिक मानो ऐसा कह रहे थे कि उनके लिए यह एक सामान्य बात है, यह कोई बड़ी चीज नहीं है. अब शहजाद ने हार्दिक की कॉपी करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की. शहजाद ने लिखा, 'हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस का अंत मजेदार रहा. बाकी तो सब पहले जैसा है.'
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने भी भाग लिया. दिनेश कार्तिक की अगुवाई में भारत ने अपने शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान पर डीएलएस नियम के तहत 2 रनों से जीत हासिल की थी. फिर भारत को कुवैत के हाथों 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वो क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर हो गया. भारत को बाउल राउंड में यूएई, नेपाल और श्रीलंका ने भी हरा दिया. यानी भारतीय टीम ने लगातार चार हार के साथ टूर्नामेंट का समापन किया.
मुहम्मद शहजाद हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट 2025 में पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने पाकिस्तानी टीम के खिताब जीतने के सफर में 7 विकेट लिए. अब उनके सेलिब्रेशन को लेकर दो तरह की बात कही जा रही है. हो सकता है कि उन्होंने यह जश्न भारतीय खिलाड़ी को सम्मान देने के लिए किया हो क्योंकि हार्दिक पंड्या मौजूदा समय के बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं. या यह भी संभव है कि भारतीय खिलाड़ी या फैन्स का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो.
हार्दिक पंड्या ने उस तरह का सेलिब्रेशन पहली बार तब किया था, जब उन्होंने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्ताी बैटर शादाब खान का विकेट लिया था. जब भारत ने उस वर्ल्ड कप को जीता, तो पंड्या ने फिर वैसा ही सेलिब्रेशन किया. इस साल भारत ने जब आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, तब भी पंड्या ने यही सेलिब्रेशन दोहराया.
मुहम्मद शहजाद ने पाकिस्तान की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वो सीनियर टीम के लिए डेब्यू नहीं कर पाए हैं. इस साल प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान टीवी की ओर से खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करके सभी का ध्यान खींचा था. उस मैच में उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी. फिर उन्होंने शतक भी जड़ा.