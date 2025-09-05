इंग्लैंड की हालत ODI क्रिकेट में खस्ता, वर्ल्ड कप का टिकट भी मुश्किल, आंकड़े चौंकाने वाले

आईसीसी मेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2027 में अब भी दो साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है. यह मेगा टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे की मेजबानी में अक्टूब-नवंबर के महीने में आयोजित होगा. वर्ल्ड कप 2027 अभी दूर है, लेकिन कुछ टीमों के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की रेस अभी से ही मुश्किल हो चली है.

2019 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लिश टीम की हालत तो काफी खराब दिख रही है. इंग्लैंड की टीम वनडे क्रिकेट में लगातार मुकाबले हार रही है. गुरुवार को इंग्लिश टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 5 रनों से हार का सामना करना. इससे पहले लॉर्ड्स में हुए सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड केवल 132 रन पर ऑलआउट हो गया था और साउथ अफ्रीका ने मैच 7 विकेट से जीत लिया था. इंग्लैंड को 1998 के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका के हाथों ओडीआई सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है.

देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम इस समय आईसीसी वनडे रैंकिंग में 8वें नंबर पर है. अगर यही फॉर्म जारी रहा, तो हो सकता है कि इंग्लैंड वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए. ऐसी स्थिति में इंग्लैंड को क्वालिफायर मुकाबले खेलने पड़ सकते हैं, जहां टीम पर काफी दबाव होगा. वेस्टइंडीज और बांग्लादेश भी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की रेस में पिछड़े नजर आ रहे हैं.

नामीबिया को क्यों नहीं मिला डायरेक्ट एंट्री?

साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे मेजबान देश होने के नाते सीधे वनडे विश्व के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं. इसके अलावा आईसीसी की रैंकिंग में टॉप-8 में शामिल टीम्स को भी सीधे प्रवेश मिलेगा. इसके लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2027 रखा गया है. बाकी टीमों का फैसला क्वालिफायर टूर्नामेंट से होगा. एक अन्य मेजबान देश नामीबिया को भी शायद क्वालिफायर टूर्नामेंट में भाग लेना पड़ेगा. नामीबिया आईसीसी का फुल मेम्बर नहीं है, इसलिए उसे मेजबान होने के बावजूद सीधे एंट्री नहीं मिला है.

इंग्लिश टीम के खराब प्रदर्शन से हताश कप्तान हैरी ब्रूक, (Photo: AFP/Getty Images)

2023 वर्ल्ड कप के बाद से इंग्लैंड का ऐसा रहा प्रदर्शन

2025 का साल इंग्लैंड के लिए ओडीआई क्रिकेट में बहुत खराब रहा है. इस साल इंग्लैंड ने 11 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 8 गंवाए और केवल तीन में जीत हासिल की. चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाया था. वर्ल्ड कप 2023 के बाद से इंग्लैंड ने 21 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसने केवल सात में जीत हासिल की. जबकि 15 मुकाबलों में अंग्रेजी टीम को हार का सामना करना पड़ा.

इंग्लैंड को आने वाले महीनों में वनडे क्रिकेट में मजबूत टीमों का सामना करना है. अक्टूबर-नवंबर में इंग्लिश टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. फिर अगले साल जनवरी में उसे श्रीलंका से भी 3 ओडीआई मुकाबले खेलने हैं. जुलाई 2026 में वो भारतीय टीम के खिलाफ भी 3 मैचों की वनडे सीरीज में शिरकत करेगी. इंग्लैंड की ओडीआई टीम को फिर से पटरी पर लौटना होगा, वरना वर्ल्ड कप 2027 का टिकट उसके हाथ से छिन सकता है.

