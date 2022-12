Pak Vs Eng 2nd Test: इंग्लैंड ने रचा इतिहास, मुल्तान टेस्ट भी जीता, घर में सीरीज हारा पाकिस्तान

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में हराकर इतिहास रच दिया है. इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है. पाकिस्तान यहां मुल्तान में एक मजबूत स्थिति में था लेकिन टेस्ट के चौथे दिन कुछ ऐसा कमाल हुआ कि इंग्लैंड ने मैच में जबरदस्त वापसी की और देखते ही देखते मैच को अपने नाम कर लिया. आखिर में पाकिस्तान इस मैच को 27 रनों से हार गया और इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम कर ली.

इंग्लैंड ने रावलपिंडी में खेला गया पहला मैच 74 रनों से जीत लिया था. ये 22 साल बाद हुआ है जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान में कोई टेस्ट सीरीज जीती हो, इससे पहले साल 2000/01 में इंग्लैंड ने 1-0 से सीरीज अपने नाम की थी.

मुल्तान टेस्ट स्कोरबोर्ड (इंग्लैंड 27 रनों से जीता)

इंग्लैंड: पहली पारी 281, दूसरी पारी 275

पाकिस्तान: पहली पारी 202, दूसरी पारी 328

ऐसी रही मुल्तान टेस्ट की कहानी

पहले टेस्ट में एक तरफ जहां रनों का अंबार देखने को मिला, तो दूसरी ओर इस मैच में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला. इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 281 का स्कोर बनाया, जिनमें बेन डकेट और ओली पोप के अर्धशतक शामिल रहे. यहां पाकिस्तान के अबरार अहमद ने पहली पारी में 7 विकेट लेकर इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया.



लेकिन जवाब में पाकिस्तान की टीम 202 पर ही ऑलआउट हो गई, सऊद शकील को छोड़कर कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज कमाल नहीं दिखा सका था. वहीं पहली पारी में इंग्लैंड के जैक लीच ने चार विकेट झटक पाकिस्तान की कमर तोड़ दी.



दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 275 का स्कोर खड़ा किया, इस पारी में हैरी ब्रूक का शानदार शतक (109) इंग्लैंड के काम आया और उसने एक बड़ा स्कोर बनाया. दूसरी पारी में भी बेन डकेट ने 79 रनों की कमाल की पारी खेली. इंग्लैंड ने दूसरी पारी के आधार पर पाकिस्तान को 355 रनों का टारगेट दिया था, कमाल की बात ये थी कि पाकिस्तान के पास करीब ढाई दिन का समय था.



पाकिस्तान के हाथ से निकली जीत...

पाकिस्तान के सामने 355 का लक्ष्य था और ढाई दिन का वक्त था, उसने दूसरी पारी में बल्लेबाजी भी बेहतर की. लेकिन धीरे-धीरे कुछ ऐसा हुआ कि इंग्लैंड ने मैच में वापसी कर ली. पाकिस्तान की दूसरी पारी में अब्दुल्लाह शफीक ने 45 रनों की पारी खेली, कप्तान बाबर आजम फिर 1 ही रन बनाकर आउट हुए.



दूसरी पारी में भी सऊद शफीक काम आए और उन्होंने 94 रनों की पारी खेली, एक छोर संभाले रखा जो पाकिस्तान की जीत की उम्मीद जिंदा रख रहा था. सऊद का साथ दिया इमाम उल हक ने जिन्होंने 60 रनों की पारी खेली. पहले इमाम-सऊद की शतकीय साझेदारी और उसके बाद सऊद-नवाज़ की 80 रनों की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को मज़बूती दी. लेकिन इन साझेदारियों के अलावा पाकिस्तान के लिए कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया, दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए मार्क वुड ने कमाल किया जिन्होंने अपनी रफ्तार के दमपर 4 विकेट लिए.



