स्टार खिलाड़ियों की वापसी... लेकिन टीवी से दूर दलीप ट्रॉफी, BCCI पर भड़के फैन्स

दलीप ट्रॉफी 2025-26 में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत 28 अगस्त (गुरुवार) को बेंगलुरु में हुई. नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन का मुकाबला भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड (CEG) में हो रहा है. वहीं सीईजी ग्राउंड बी पर सेंट्रल जोन और नॉर्थ-ईस्ट जोन की टक्कर हो रही है. टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहीं बाकी की दो टीमों साउथ जोन और वेस्ट जोन को सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मिली है.

बीसीसीआई की ओर से क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए लाइव प्रसारण या स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं कराया गया है. ऐसे में दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई फैन्स की ओर से भारी आलोचना झेल रहा है. बीसीसीआई ने हालिया समय में घरेलू क्रिकेट में स्टार खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है. इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में मिली 1-3 से हार के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने रणजी मुकाबले खेले थे.

इसे घरेलू टूर्नामेंट्स की अहमियत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम माना गया था. लेकिन जब दलीप ट्रॉफी को बड़े लेवल पर दिखाने का समय आया, तो दर्शकों को निराशा हाथ लगी. दलीप ट्रॉफी में मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रजत पाटीदार, कुलदीप यादव, दीपक चाहर जैसे स्टार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. शुभमन गिल को भी नॉर्थ जोन की ओर से क्वार्टर फाइनल मुकाबले का हिस्सा बनना था, लेकिन वो पूरी तरह फिट नहीं होने के चलते एक्शन से बाहर हैं.

प्रसारण नहीं होने के कारण दर्शकों में नाराजगी

15 सितंबर तक खेली जाने वाली दलीप ट्रॉफी एक बार फिर से ऐतिहासिक जोनल फॉर्मेट (सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट) में लौट आई है. इससे दर्शकों और सेलेक्टर्स दोनों में उत्साह है क्योंकि यह टूर्नामेंट अनुभवी के साथ-साथ नए खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का अहम मंच माना जाता है. इसके बावजूद, ना तो टीवी पर इन मैचों का लाइव प्रसारण हो रहा है और ना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीमिंग उपलब्ध है, जिसके चलते दर्शकों में नाराजगी है.

@BCCI can't even broadcast a premier domestic tournament like Duleep Trophy and than we expect our Indian fans to watch test cricket more and shud also come to the stadium to watch test cricket. Pathetic from BCCI. @im_sandipan — Shubham (@breathelfc) August 28, 2025

@BCCI decision to not telecast Duleep Trophy shows your seriousness about first class domestic cricket. Come clear if the focus is only on white ball cricket. Penalising top stars last season for not playing Ranji seems a confused exercise now#DuleepTrophy @Oam_16 @ovshake42 — BugInTheAir (@BugInTheAir) August 28, 2025

All the domestic T20 competitions are being streamed. There are club matches in TNCA that are streamed. Duleep trophy is a premier domestic tournament. Zero streaming. This is abysmal from BCCI. Indian cricket deserves better than this. #DuleepTrophy — Kaushik Arunagiri (@ka_kaushik) August 28, 2025

कई फैन्स ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया. एक फैन ने X लिखा, 'दलीप ट्रॉफी का लाइव प्रसारण होना चाहिए था. यहां तक कि मेरे इलाके में लोकल फुटबॉल टूर्नामेंट भी एचडी क्वालिटी में स्ट्रीम हो रहे हैं. दलीप ट्रॉफी बीसीसीआई के बड़े घरेलू टूर्नामेंट में से एक है, लेकिन फैन्स सिर्फ स्कोरकार्ड देख सकते हैं. ये खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के साथ नाइंसाफी है.'

एक अन्य फैन ने लिखा, 'आज के समय में जहां छोटे से छोटे टेनिस टूर्नामेंट भी लाइव स्ट्रीम होते हैं, वहां बीसीसीआई दलीप ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट को प्रसारित नहीं कर रहा, ये बेहद खराब और शर्मनाक है.' कुछ फैन्स ने तो बीसीसीआई को इन मैचों की स्ट्रीमिंग के लिए एक यूट्यूब चैनल खोलने की सलाह दी.

Duleep Trophy no Telecast, some International Indian star players and domestic talent players are playing in it but why can't the world's biggest board BCCI do streaming?



BCCI should create a Youtube channel and start Live streaming on it !#DuleepTrophy2025 — Cric भक्त (@CricGayata5915) August 28, 2025

In an era where even the smallest tennis ball tournaments are streamed live, it’s outrageous that BCCI doesn’t broadcast the Duleep Trophy, a premier first-class tournament that kicks off India’s domestic season. Truly awful. — Kaushik Kashyap (@CricKaushik_) August 28, 2025

It's really sad that Duleep Trophy is not telecasted or streamed anywhere. Such an important tournament, many high profile talents showing their skills but fans can't watch the premier Indian domestic tournament. 🤦 — Bhawana (@cricbhawana) August 28, 2025

फिलहाल, यह साफ नहीं हो पाया है कि दलीप ट्रॉफी 2025-26 में 4 सितंबर से शुरू होने वाले सेमीफाइनल और 11 सितंबर से होने वाले फाइनल का सीधा प्रसारण होगा या नहीं. फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि वो कम से कम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और खिताबी मुकाबले की जरूर लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे...

