स्टार खिलाड़ियों की वापसी... लेकिन टीवी से दूर दलीप ट्रॉफी, BCCI पर भड़के फैन्स

बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को निर्देश दिया था कि वो घरेलू क्रिकेट में भाग लें. दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भी कुछ भारतीय क्रिकेटर्स भाग ले रहे हैं. चौंकानी वाली बात यह है कि क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं है.

दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की कप्तानी कर रहे रजत पाटीदार (File Photo: AFP)
दलीप ट्रॉफी 2025-26 में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत 28 अगस्त (गुरुवार) को बेंगलुरु में हुई. नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन का मुकाबला भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड (CEG) में हो रहा है. वहीं सीईजी ग्राउंड बी पर सेंट्रल जोन और नॉर्थ-ईस्ट जोन की टक्कर हो रही है. टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहीं बाकी की दो टीमों साउथ जोन और वेस्ट जोन को सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मिली है.

बीसीसीआई की ओर से क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए लाइव प्रसारण या स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं कराया गया है. ऐसे में दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई फैन्स की ओर से भारी आलोचना झेल रहा है. बीसीसीआई ने हालिया समय में घरेलू क्रिकेट में स्टार खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है. इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में मिली 1-3 से हार के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने रणजी मुकाबले खेले थे.

इसे घरेलू टूर्नामेंट्स की अहमियत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम माना गया था. लेकिन जब दलीप ट्रॉफी को बड़े लेवल पर दिखाने का समय आया, तो दर्शकों को निराशा हाथ लगी. दलीप ट्रॉफी में मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रजत पाटीदार, कुलदीप यादव, दीपक चाहर जैसे स्टार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. शुभमन गिल को भी नॉर्थ जोन की ओर से क्वार्टर फाइनल मुकाबले का हिस्सा बनना था, लेकिन वो पूरी तरह फिट नहीं होने के चलते एक्शन से बाहर हैं.

प्रसारण नहीं होने के कारण दर्शकों में नाराजगी
15 सितंबर तक खेली जाने वाली दलीप ट्रॉफी एक बार फिर से ऐतिहासिक जोनल फॉर्मेट (सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट) में लौट आई है. इससे दर्शकों और सेलेक्टर्स दोनों में उत्साह है क्योंकि यह टूर्नामेंट अनुभवी के साथ-साथ नए खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का अहम मंच माना जाता है. इसके बावजूद, ना तो टीवी पर इन मैचों का लाइव प्रसारण हो रहा है और ना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीमिंग उपलब्ध है, जिसके चलते दर्शकों में नाराजगी है.

कई फैन्स ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया. एक फैन ने X लिखा, 'दलीप ट्रॉफी का लाइव प्रसारण होना चाहिए था. यहां तक कि मेरे इलाके में लोकल फुटबॉल टूर्नामेंट भी एचडी क्वालिटी में स्ट्रीम हो रहे हैं. दलीप ट्रॉफी बीसीसीआई के बड़े घरेलू टूर्नामेंट में से एक है, लेकिन फैन्स सिर्फ स्कोरकार्ड देख सकते हैं. ये खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के साथ नाइंसाफी है.'

एक अन्य फैन ने लिखा, 'आज के समय में जहां छोटे से छोटे टेनिस टूर्नामेंट भी लाइव स्ट्रीम होते हैं, वहां बीसीसीआई दलीप ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट को प्रसारित नहीं कर रहा, ये बेहद खराब और शर्मनाक है.' कुछ फैन्स ने तो बीसीसीआई को इन मैचों की स्ट्रीमिंग के लिए एक यूट्यूब चैनल खोलने की सलाह दी.

फिलहाल, यह साफ नहीं हो पाया है कि दलीप ट्रॉफी 2025-26 में 4 सितंबर से शुरू होने वाले सेमीफाइनल और 11 सितंबर से होने वाले फाइनल का सीधा प्रसारण होगा या नहीं. फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि वो कम से कम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और खिताबी मुकाबले की जरूर लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे...

