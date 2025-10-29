scorecardresearch
 

'गंभीर-अगरकर की इस सोच से नफरत...', अर्शदीप स‍िंह की जगह हर्ष‍ित राणा कैनबरा T20 में क्यों खेले? द‍िनेश कार्तिक भड़के

कैनबरा टी20 में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में गहराई देने के मकसद से अर्शदीप सिंह की जगह हर्ष‍ित राणा को संभवत: मौका दिया. लेकिन अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की इस सोच से पूर्व क्रिकेटर द‍िनेश कार्तिक (DK) नाराज दिखे.

हर्ष‍ित राणा को अर्शदीप स‍िंह की जगह कैनबरा टी20 में शाम‍िल किया गया था (Photo: AP)
Why Harshit Rana play ahead of Arshdeep Singh: भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला कैनबरा के मानुका ओवल में बुधवार को खेला गया, जो बार‍िश की वजह से रद्द हो गया. अब दोनों देशों के बीच मेलबर्न में 31 अक्टूबर को भ‍िड़ंत होगी. 

इस मुकाबले में हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह की जगह टीम में मौका दिया गया. इससे कई दिग्गज हैरान नजर आए. पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक  हर्षा भोगले से चर्चा के दौरान इस पर नाराज दिखे. हालांकि माना यह गया क‍ि कैनबरा टी20 में बल्लेबाजी में गहराई देने के मकसद से अर्शदीप सिंह की जगह हर्ष‍ित राणा को टीम मैनेजमेंट ने मौका दिया. 

ध्यान रहे अर्शदीप भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. अर्शदीप सिंह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20I की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया. हर्षा भोगले से बात करते हुए द‍िनेश कार्तिक (DK ) ने प्लेइंग 11 को लेकर सवाल उठाए. 

उन्होंने क्रिकबज पर कहा-8वें नंबर पर एक नाम देखकर हैरान हूं, जो हर्ष‍ित राणा का है, यह वर्तमान में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर द्वारा चलाई जा रही टीम इंड‍िया का माइंडसेट दिखाता है. 

मुझे लगता है कि उन दोनों (अगरकर और गंभीर को) बैट‍िंग लाइनअप में गहराई पसंद है, लेकिन मुझे इस सोच से नफरत है कि अगर उन्होंने अर्शदीप की जगह हर्ष‍ित राणा को चुना है. ऐसा टीम इंड‍िया के साथ अब हर फॉर्मेट में हो रहा है. अगर नीतीश रेड्डी फ‍िट होते और खेलने के लिए उपलबध होते, तब टीम इंड‍िया कैसी होती यह देखना मजेदार होता... 

कार्तिक यहीं नहीं रुके और उन्हेांने इस दौरान टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कॉम्ब‍िनेशन  को लेकर भी बात की. कार्त‍िक ने कहा-वर्ल्ड कप 2026 के दौरान बुमराह प्राथम‍िक गेंदबाज होंगे, हार्द‍िक उनका साथ न‍िभाएंगे. वहीं टीम में 3 स्प‍िनर खेलेंगे. 

वॉश‍िंगटन सुंदर भारत में बेहतर विकल्प 
वहीं इस दौरान हर्षा भोगले ने कार्तिक की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर एश‍ियन सेटअप के मैचों की बात की जाए तो वॉश‍िंगटन सुंदर, हर्ष‍ित राणा की जगह ज्यादा सही व‍िकल्प होंगे. तब‍ भारतीय टीम के पास स्लो गेंदबाजी के 4 विकल्प (कुलदीप, अक्षर, सुंदर, वरुण) होंगे.

 

 

