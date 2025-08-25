scorecardresearch
 

मैदान पर धैर्य और साहस की मिसाल रहे चेतेश्वर पुजारा... टेस्ट में खेलीं कई यादगार इनिंग्स

पुजारा की खासियत थी धैर्य, साहस और दबाव सहने की क्षमता, जिससे वे अक्सर अकेले ही पारी को संभाले रखते थे. उनके योगदान, खासकर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ भारत के यादगार टेस्ट मुकाबलों में निर्णायक साबित हुए हैं.

चेतेश्वर पुजारा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच 2023 Photo:(Getty)
टेस्ट क्रिकेट का जिक्र हो और चेतेश्वर पुजारा का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता. एक दशक से भी ज्यादा समय तक चेतेश्वर पुजारा तीसरे नंबर पर भारत के लिए मजबूत नींव रहे हैं और अक्सर टीम को मुश्किलों से उबारते रहे. 2010 में टेस्ट डेब्यू से लेकर अपने करियर के आखिर तक पुजारा ने कई अहम पारियां खेली और काफी बार टीम को कठिन हालात में सहारा दिया. चेतेश्वर पुजारा को उनके धैर्यपूर्ण खेल, लंबी पारियों और भारतीय टेस्ट टीम को मुश्किल हालात से निकालने की क्षमता के लिए "भारत की नई दीवार" कहा गया. आइए नजर डालते हैं उनकी ऐसी ही पारियों पर...

72 बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु 2010

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में पुजारा की डेब्यू पारी सिर्फ तीन गेंद में ही समाप्त हो गई, लेकिन दूसरी पारी में जब भारत 207 रन का पीछा कर रहा था, तब 22 वर्षीय खिलाड़ी ने अपना कमाल दिखाया. नंबर तीन पर पुजारा को राहुल द्रविड़ से आगे भेजा गया. पुजारा ने मुश्किल परिस्थितियों में 89 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली. पहली पारी में पुजारा को मिचेल जॉनसन ने आउट किया था, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पस्त कर दिया. पुजारा जब आउट हुए, तब भारत लक्ष्य से सिर्फ 61 रन दूर था.

जोहानिसबर्ग में दूसरी पारी में शतक, 2013

पुजारा ने जोहानिसबर्ग की पिच पर अपना जलवा दिखाते हुए डेल स्टेन, मोर्ने मोर्केल और वर्नोन फिलेंडर जैसे बेहतरीन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना करके दूसरी पारी में शतक जड़ा. इस दौरान पुजारा ने मुरली विजय के साथ 70 रनों की साझेदारी की और इसके बाद विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने 222 रनों की साझेदारी की. पुजारा ने 21 चौके की मदद से 270 गेंदों में 153 रनों की दमदार पारी खेली. भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 458 रनों का लक्ष्य दिया और मैच ड्रॅा पर समाप्त हुआ.

202 बनाम ऑस्ट्रेलिया, रांची 2017

रांची में पुजारा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी. स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के शतकों के चलते ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 451 रन बना दिए थे. फिर केएल राहुल और विजय ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, जिसके बाद पुजारा क्रीज पर आए और विजय के साथ शतकीय साझेदारी की. पुजारा ने 525 गेंदों पर 202 रन बनाए. भारत ने 9 विकेट पर 603 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ.

पुजारा के धैर्य का परिचय, एडिलेड 2018

पुजारा ने 2018 में एडिलेड टेस्ट के पहले दिन धैर्य का परिचय दिया, वो भी ऐसी स्थिति में जहां भारत के बाकी बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर एक समय 41/4 था, लेकिन पुजारा ने अपनी फॉर्म बरकरार रखी और भारत को 250 के पार पहुंचाया. उन्होंने 246 गेंदों का सामना करते हुए 123 रन बनाए. पुजारा के बाद भारतीय पारी में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रोहित शर्मा (37 रन) का था. पुजारा ने दूसरी पारी में भी 71 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके चलते भारत नेऑस्ट्रेलिया के सामने 323 रनों का लक्ष्य रखा, भारत 31 रनों से वो मुकाबला जीत गया था.

सिडनी और ब्रिस्बेन 2020-21

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 में चेतेश्वर पुजारा अलग ही लय में नजर आए. पुजारा ने ना केवल रन बनाए, बल्कि अपना शरीर दांव पर लगाया. उन्होंने बॉडी पर कई प्रहार झेलकर भारत को सिडनी टेस्ट बचाने में मदद की. सिडनी टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 176 गेंदों पर 50 रन बनाए. और दूसरी पारी में  205 गेंदों पर 77 रन.

लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, कुछ दिनों बाद, पुजारा ने ब्रिस्बेन में फिर से ऐसा ही किया. उन्होंने पहली पारी में 94 गेंदों पर 25 और दूसरी पारी में 211 गेंदों पर 56 रन बनाए. अंत में भारत ने ब्रिस्बेन टेस्ट में शानदार जीत हासिल की और चार मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

---- समाप्त ----
