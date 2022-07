Brian Lara: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में अचानक पहुंचा ये लीजेंड, शिखर धवन ने लगा लिया गले, VIDEO

Brian Lara, IND vs WI ODI Match: टीम इंडिया इन दिनों वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में जीत से आगाज किया है. तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 3 रनों से जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

जीत के बाद सभी खिलाड़ी उत्साहित और खुश नजर आए, मगर एक लीजेंड ने उनकी यह खुशी दोगुनी कर दी. यह लीजेंड वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा हैं. क्रिकेट जगत के इस लीजेंड ने अचानक टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में दस्तक दी.

बीसीसीआई ने तालियां बजाकर लारा का स्वागत किया

इसका वीडिया खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो के साथ भारतीय बोर्ड ने कैप्शन में लिखा, 'देखिए टीम इंडिया के रूम में विजिट करने कौन आ रहा है. यह लीजेंड्री ब्रायन चार्ल्स लारा हैं.' कैप्शन के साथ बीसीसीआई ने तालियां बजाने का इमोजी भी लिखा. यानी बीसीसीआई ने तालियों के साथ लारा का स्वागत किया.

Look who came visiting the #TeamIndia dressing room 👏 👏



The legendary Brian Charles Lara! 👍 👍#WIvIND | @BrianLara pic.twitter.com/ogjJkJ2m4q