IND vs AUS Nagpur Test: ऑस्ट्रेलिया संभाल पाएगा भारत का 'स्पिन ब्रह्मास्त्र'? इस अटैक के आगे टिकना मुश्किल

भारतीय टीम नागपुर में गुरुवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट खेलेगी. कंगारू टीम यहां बदला चुकता करने के इरादे से आई है. पैट कमिंस की अगुआई वाली टीम के सामने 10 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीतने की चुनौती है, जहां उसका सामना भारतीय फिरकी के 'ब्रह्मास्त्र' से होगा. दूसरी तरफ, सीमित ओवरों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके रोहित शर्मा टेस्ट कप्तान के रूप में अपने करियर के सबसे बड़े 'टेस्ट' से गुजरेंगे. यह टेस्ट मैच सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा.

क्यों है बड़ी... भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज

इस बहुप्रतीक्षित सीरीज में कई करियर बनेंगे... तो कई सितारे जमींदोज भी होंगे. इसमें नाकाम रहने पर कई खिलाड़ियों के करियर पर विराम भी लग सकता है. क्रिकेट के मैदान की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में शुमार इस सीरीज पर क्रिकेटप्रेमियों, आलोचकों और मीडिया की पैनी नजरें रहेंगी.

अपनी सरजमीं पर पिछली दोनों बार (2018-19 और 2020-21) में सीरीज गंवाने का दर्द कमिंस और उनकी टीम को है. इस बार टीम बदला लेने के इरादे से ही आई है. वैसे यह उनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि पिच पहले ही दिन से टर्न ले सकती है.

