'डायमंड ज्वेलरी और...', महिला क्रिकेट टीम के WC जीतने पर इनाम देगा यह BJP सांसद

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे विश्व कप में खिताबी जीत की प्रार्थना पूरा देश कर रहा है. इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया ने विश्व कप जीतने पर विमेंस क्रिकेट टीम को अनोखा इनाम देने की घोषणा की है. उन्होंने सभी खिलाड़ियों को न केवल नेचुरल डायमंड ज्वेलरी भेंट करने का ऐलान किया, बल्कि उनके घरों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने की भी इच्छा जताई है.

गोविंद ढोलकिया ने अपनी इस इच्छा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को एक पत्र लिखकर व्यक्त किया है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि भारतीय महिला क्रिकेटरों ने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि यह साबित कर दिखाया है कि महिला शक्ति क्या कर सकती है. बता दें कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल का टिकट कटाया है, जहां उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका से है.

उन्होंने कहा, 'विश्व कप जीतना केवल एक खेल उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि महिलाएं जब अपने ऊपर विश्वास करती हैं, तो कुछ भी हासिल कर सकती हैं. उनकी यह जीत आने वाली कई लड़कियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी.' बता दें कि गोविंद ढोलकिया भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और सूरत के हीरा उद्योग में अपनी कंपनी 'श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स' के माध्यम से प्रमुख पहचान रखते हैं.

बीसीसीआई की ओर से गोविंद ढोलकिया के इस प्रस्ताव पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन क्रिकेट प्रेमी ढोलकिया की इस पहल की सोशल मीडिया पर खूब सराहना कर रहे हैं. गोविंद भाई ढोलकिया वही शख्स हैं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए दान दिए थे. अतीत में दीपावली के मौके पर भी गोविंद ढोलकिया सुर्खियां में रहे हैं, जब उन्होंने अपने स्टाफ को कार और घर जैसे कीमती उपहार दिए थे.

