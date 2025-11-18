बांग्लादेश की महिला टीम का भारत दौरा टला! अगले महीने होनी थी वनडे-टी20 सीरीज

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा, जिसमें आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के तहत दिसंबर में तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होने थे, दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच स्थगित हो सकते हैं. यह फैसला ढाका की एक ट्रिब्यूनल द्वारा हालिया निर्णय के बाद आया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई. इस फैसले ने द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव को और बढ़ा दिया है.

ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को बीसीसीआई से आधिकारिक सूचना मिली है कि व्हाइट-बॉल सीरीज़ को पुनर्निर्धारित किया जाएगा. हालांकि किसी भी बोर्ड ने सार्वजनिक रूप से स्थगन की वजह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि हसीना के खिलाफ फैसले से जुड़ी संवेदनशील राजनीतिक स्थिति इसका मुख्य कारण है.

भारत में रह रही हैं शेख हसीना

हसीना, अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद भारत चली आई थीं. इसके बाद से बांग्लादेश उनकी प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि भारत ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर खेद जताया है और मौजूदा संकट के दौरान सभी पक्षों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

भारत-बांग्लादेश के बीच ये सीरीज ऐसे समय पर निर्धारित थी, जिसमें टीम इंडिया ऐतिहासिक महिला ODI विश्व कप जीत के बाद पहली द्विपक्षीय सीरीज़ खेलने जा रही थी.

इंडिया पुरुष टीम का दौरा भी स्थगित

कुछ महीने पहले ही भारतीय पुरुष टीम का भी बांग्लादेश दौरा टाल दिया गया था. इस दौरे पर भारत को तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने थे. लेकिन एक साल से अधिक समय के लिए इसे स्थगित किया गया था.

बीसीसीआई और बीसीबी ने आपसी सहमति से इस सीरीज़ को सितंबर 2026 तक टालने का फैसला किया था. दोनों बोर्डों ने कहा था कि यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के टकराव और शेड्यूलिंग में सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया.

हालांकि, रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति और हालिया अशांति के कारण उत्पन्न सुरक्षा चिंताएं भी स्थगन का एक महत्वपूर्ण कारण थीं.

