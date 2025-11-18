scorecardresearch
 

Feedback

बांग्लादेश की महिला टीम का भारत दौरा टला! अगले महीने होनी थी वनडे-टी20 सीरीज

भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर में होने वाली महिला वनडे और टी20 सीरीज़ राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण स्थगित किए जा सकते हैं. यह तनाव शेख हसीना को अनुपस्थिति में मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद बढ़ा है. बीसीसीआई और बीसीबी सीरीज़ को पुनर्निर्धारित करेंगे.

Advertisement
X
बांग्लादेश का अगले महीने होने वाला भारत दौरा टल सकता है (Photo: ITG)
बांग्लादेश का अगले महीने होने वाला भारत दौरा टल सकता है (Photo: ITG)

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा, जिसमें आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के तहत दिसंबर में तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होने थे, दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच स्थगित हो सकते हैं. यह फैसला ढाका की एक ट्रिब्यूनल द्वारा हालिया निर्णय के बाद आया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई. इस फैसले ने द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव को और बढ़ा दिया है.

ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को बीसीसीआई से आधिकारिक सूचना मिली है कि व्हाइट-बॉल सीरीज़ को पुनर्निर्धारित किया जाएगा. हालांकि किसी भी बोर्ड ने सार्वजनिक रूप से स्थगन की वजह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि हसीना के खिलाफ फैसले से जुड़ी संवेदनशील राजनीतिक स्थिति इसका मुख्य कारण है.

यह भी पढ़ें: ‘भगवान का ही प्लान था...’, हरमनप्रीत कौर ने कैच लेकर क्यों जेब में रख ली फाइनल की बॉल, PM मोदी को बताई पूरी कहानी

सम्बंधित ख़बरें

Sheikh Hasina, Xi Jinping,
शेख हसीना को फांसी की सजा पर चीन ने दिया रिएक्शन! बांग्लादेश से रिश्तों पर कही ये बात 
muhammad yunus, sheikh hasina,
शेख हसीना की सजा पर बांग्लादेश में बवाल, डरकर ऐसी वॉर्निंग दे रही यूनुस सरकार 
UN reaction to violent crackdown and human rights violations in Bangladesh student protests
शेख हसीना को मौत की सजा पर UN ने जताया विरोध, देखें क्या कहा 
Tensions rise after death sentence of Bangladesh's former PM Sheikh Hasina
शेख हसीना को फांसी की सजा के बाद देश में तनाव, अवामी लीग ने किया बंद का ऐलान 
शेख हसीना को Death Sentence के बाद Bangladesh में हिंसा 

भारत में रह रही हैं शेख हसीना

हसीना, अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद भारत चली आई थीं. इसके बाद से बांग्लादेश उनकी प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि भारत ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर खेद जताया है और मौजूदा संकट के दौरान सभी पक्षों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

Advertisement

भारत-बांग्लादेश के बीच ये सीरीज ऐसे समय पर निर्धारित थी, जिसमें टीम इंडिया ऐतिहासिक महिला ODI विश्व कप जीत के बाद पहली द्विपक्षीय सीरीज़ खेलने जा रही थी. 

इंडिया पुरुष टीम का दौरा भी स्थगित

कुछ महीने पहले ही भारतीय पुरुष टीम का भी बांग्लादेश दौरा टाल दिया गया था. इस दौरे पर भारत को तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने थे. लेकिन एक साल से अधिक समय के लिए इसे स्थगित किया गया था.

यह भी पढ़ें: शेख हसीना को फांसी की सजा पर चीन ने दिया रिएक्शन! बांग्लादेश से रिश्तों पर कही ये बात

बीसीसीआई और बीसीबी ने आपसी सहमति से इस सीरीज़ को सितंबर 2026 तक टालने का फैसला किया था. दोनों बोर्डों ने कहा था कि यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के टकराव और शेड्यूलिंग में सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया.

हालांकि, रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति और हालिया अशांति के कारण उत्पन्न सुरक्षा चिंताएं भी स्थगन का एक महत्वपूर्ण कारण थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement