Babar Azam Mistake: नीदरलैंड्स को बताया स्कॉटलैंड, भारी मिस्टेक पर जमकर ट्रोल हुए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम

पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ खेली गई 3 मैच की वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया है. एशिया कप 2022 से ठीक पहले पाकिस्तान को मिली यह सफलता काफी मायने रखती है, जो उसके खिलाड़ियों में जोश भरेगी. सीरीज़ खत्म होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए, तब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि अब वह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं.

तीसरे वनडे मैच के जब बाबर आजम प्रेजेंटेशन में आए तब उन्होंने अपनी टीम की काफी तारीफ की. इसी दौरान जब वह विरोधी टीम नीदरलैंड्स की बात करने लगे तो उन्होंने उसे स्कॉटलैंड बोल दिया, जो कि एक अलग देश की टीम है.

Babar azam: full credit goes to Scotland bowlers and they ain’t even playing dutch squad be like give us a lil respect Mr No 1#NEDvPAK pic.twitter.com/zY55Kmo4uS