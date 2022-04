PAK vs AUS ODI: बाबर आजम ने विराट कोहली, हाशिम अमला, डेविड वॉर्नर सबको पछाड़ा... बना डाला ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम फुल फॉर्म में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए शतक जमाया और अपनी टीम को जीत दिलाई. इसी के साथ तीन वनडे की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं.

मैच में बाबर आजम ने 83 गेंदों पर 114 रनों की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई. इसी शतक के साथ बाबर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह सबसे तेज 83 पारियों में 15 वनडे शतक जमाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.

बाबर ने तोड़ा अमला, कोहली का रिकॉर्ड

बाबर ने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर को पछाड़ दिया है. इससे पहले हाशिम अमला ने 86 और कोहली ने 106 वनडे पारियों में 15 शतक जमाए थे. इसी के साथ बाबर 100 से कम वनडे पारी खेलकर 15 शतक लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं.

सबसे तेज 15 वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड

बतौर कप्तान बनाया यह बड़ा रिकॉर्ड

बाबर आजम ने बतौर कप्तान यह चौथा वनडे शतक लगाया है. इस तरह वे वनडे में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले पाकिस्तान के कप्तान बन गए हैं. इस मामले में बाबर ने अजहर अली का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने बतौर कप्तान 3 शतक जमाए थे. जबकि इंजमाम उल हक और शाहिद आफरीदी ने बतौर कप्तान 2-2 वनडे शतक जमाए थे.

More runs for the captain in a winning effort.



Take a bow Babar Azam! 💯#PAKvAUS pic.twitter.com/o7PLDnMgkJ