कानपुर में होटल का खाना खाकर बीमार पड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, पेट में दिक्कत के बाद पहुंचे अस्पताल

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच खेले जा रहे वनडे मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के चार खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ गई. सभी को पेट में संक्रमण की समस्या हुई, जिनमें तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन को गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. बाकी तीन खिलाड़ियों को मेडिकल जांच के बाद छुट्टी दे दी गई. माना जा रहा है कि होटल का खाना खाने के बाद खिलाड़ियों की तबीयत खराब हुई, हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अस्पताल या ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने नहीं की है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम के मैनेजर के अनुसार, चार खिलाड़ियों को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था. रिपोर्ट सामान्य आने पर तीन खिलाड़ियों को वापस भेज दिया गया, लेकिन हेनरी थॉर्नटन में गंभीर संक्रमण के लक्षण पाए गए, जिसके चलते उन्हें भर्ती रखना पड़ा. हालत बेहतर होने के बाद उन्हें भी वापस होटल भेज दिया गया. इस घटना के बाद टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डाइट चार्ट में बदलाव किया है. इससे टीम की आगामी तैयारियों पर असर पड़ा है, लेकिन प्रबंधन ने खिलाड़ियों की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है.

यह भी पढ़ें: शुभमन कप्तान, "शुभमन कप्तान, श्रेयस उप-कप्तान, शमी-जडेजा OUT... टीम चयन ने दिए भविष्य के संकेत

बताया जा रहा है कि बीमार पड़े खिलाड़ी पहले वनडे में टीम का हिस्सा थे. सूत्रों के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया-ए की मेडिकल टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और खिलाड़ियों को स्थानीय भोजन व पानी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. रीजेंसी अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि थॉर्नटन की हालत में सुधार है, लेकिन उनके मैदान पर वापसी का समय फिलहाल तय नहीं किया जा सकता. इस पूरे मामले पर होटल लैंडमार्क के मैनेजमेंट ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

Advertisement

फूड डिपार्टमेंट का कहना है कि उन्होंने होटल के खाने के सैंपल्स लिए, लेकिन जांच में कुछ आपत्तिजनक या फिर गलत नहीं मिला. होटल मैनेजर का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तबीयत खाने से नहीं खराब हुई, हो सकता है मौसम में बदलाव के चलते उनको दिक्कत हुई हो. बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का कहना है की लैंडमार्क होटल कानपुर का सबसे अच्छा होटल है. अगर खाने की वजह से यह हुआ होता तो सभी प्लेयर्स को दिक्कत होती.

---- समाप्त ----