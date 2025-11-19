scorecardresearch
 

Feedback

England Ashes squad: पहले एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड के 12 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान, इन 3 ख‍िलाड़‍ियों के नाम गायब

England vs Australia Ashes 1st Test: इंग्लैंड ने पर्थ टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय एशेज स्क्वॉड की घोषणा कर दी है. इस स्क्वॉड में यंग जैकब बेथेल को जगह नहीं मिली है. उनकी वजह ओली पोप पर भरोसा जताया है.

Advertisement
X
जैकब बेथेल (बाएं) पर्थ टेस्ट के ल‍िए इंग्लैंड के 12 सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना पाए हैं (Photo: AFP)
जैकब बेथेल (बाएं) पर्थ टेस्ट के ल‍िए इंग्लैंड के 12 सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना पाए हैं (Photo: AFP)

England announce 12-man squad for first Ashes Test: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने 21 नवंबर से पर्थ स्टेडियम में होने वाले एशेज 2025-26 के पहले टेस्ट के लिए अपनी 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में युवा बल्लेबाजी ऑलराउंडर जैकब बेथेल, जोश टंग और विल जैक्स को बेंच पर बैठना पड़ेगा. वहीं ओली पोप पर भरोसा जताया गया है. 

वहीं इंग्लैंड बाद में फैसला करेगा कि किस तेज गेंदबाज को अंतिम एकादश में शामिल किया जाए या रखा जाए. पर्थ टेस्ट के ल‍िए जो 12 सदस्यीय स्क्वॉड घोष‍ित की है, उसमें शोएब बशीर स्प‍िनर हैं. वहीं 5 पेसर्स को जगह मिली है. 

क्या वुड खेलने के लिए तैयार हैं?
वैसे इंग्लैंड हमेशा से प्लेइंग 11 मैच से पहले घोष‍ित करता है, लेकिन इस बार प्लेइंग इलेवन तुरंत घोषित न करने का कारण वुड की फिटनेस को लेकर चिंता हो सकती है. लंबे समय तक चोट के कारण टीम से बाहर रहने वाले वुड को इंट्रा-स्क्वाड वार्म-अप मैच के दौरान चोट का डर था. बाद में उनकी स्कैन रिपोर्ट साफ आई और उन्होंने नेट्स में पूरी ताकत से गेंदबाजी की थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Josh Hazlewood
डबल अटैक! कम‍िंस के बाद एशेज के पहले टेस्ट से हेजलवुड भी बाहर, इस ख‍िलाड़ी की एंट्री 
Sam Konstas
Aus बल्लेबाज Sam Konstas पहले Test से हुए बाहर! 
Australia's captain Pat Cummins
AUS को तगड़ा झटका... कमिंस पहले एशेज टेस्ट से बाहर, ये धुरंधर करेगा कप्तानी 
Stuart Broad
'ये ऑस्ट्रेल‍िया की सबसे खराब टीम...', एशेज से पहले ब्रॉड ने कंगारू टीम को किया ट्रोल  
Pat Cummins
Australia को Ashes Test से पहले तगड़ा झटका! 

कौन सा गेंदबाज प्लेइंग XI में आएगा?
अगर इंग्लैंड पूरी गति (pace) हमले के साथ उतरता है, तो शोएब बशीर बाहर रह सकते हैं, लेकिन अगर स्टोक्स बशीर को मौका देते हैं, तो या तो ब्रायडन कार्स या गस एटकिंसन को बाहर बैठना पड़ सकता है, बशर्ते वुड फिट हो और खेलने योग्य हों. 

Advertisement

पर्थ टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: जैक क्रॉउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ, ब्रायडन कार्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, शोएब बशीर. 

एशेज सीरीज का शेड्यूल (2025–26)
पहला टेस्ट: 21–25 नवंबर, पर्थ स्टेडियम
दूसरा टेस्ट: 4–8 दिसंबर, गाबा, ब्रिस्बेन (D/N)
तीसरा टेस्ट: 17–21 दिसंबर, एडिलेड ओवल
चौथा टेस्ट: 26–30 दिसंबर, MCG, मेलबर्न
पांचवां: 4–8 जनवरी, SCG, सिडनी

पर्थ टेस्ट मैच के ल‍िए ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्क्वॉड: स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नीसर, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरॉल्ड, बो वेबस्टर

इंग्लैंड टीम का स्क्वॉड: बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रूक (VC), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, ब्राइडन कार्स, जैक क्राउली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (WK), जोश टंग, मार्क वुड

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement