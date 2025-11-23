scorecardresearch
 

ट्रेविस हेड की तूफानी पारी से ऑस्ट्रेलिया को 17 करोड़ का नुकसान, लेकिन टूट गए ये महारिकॉर्ड

हेड ने एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ शतक लगाकर इंग्लैंड को दो दिनों में हरा दिया. उनकी विस्फोटक बल्लेबाज़ी ने मैच को सिर्फ छह सेशन में खत्म कर दिया, जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को टिकट और प्रसारण में 3 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ.

पर्थ टेस्ट में ट्रेविस हेड ने खेली 123 रनों की तूफानी पारी (Photo: ITG)
ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने पर्थ में खेले गए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में एशेज इतिहास की एक यादगार पारी खेली. उन्होंने 69 गेंद में शतक जमाया और 123 रनों की आतिशी पारी खेलकर इंग्लैंड के 205 रनों को चेज कर लिया. जिसके चलते कई महीनों की उम्मीदों और हाइप के बाद, पर्थ में पहला एशेज टेस्ट मात्र दो दिनों में ही खत्म हो गया. लेकिन इस जीत से ऑस्ट्रेलिया जहां गदगद होगा वहीं इससे करोड़ों का नुकसान भी हुआ है.

दरअसल, हेड के धमाकेदार प्रदर्शन और मैच में हुई बेहद खराब बल्लेबाज़ी की वजह से मुकाबला छह सेशन में ही खत्म हो गया, जिससे मेज़बानों को 3 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ. यह लगभग ₹17 करोड़ के बराबर है, क्योंकि मैच के तीसरे दिन के लगभग सभी टिकट बिक चुके थे. चौथे दिन की बिक्री भी दूर नहीं थी. लेकिन खेल वहीं खत्म हो गया.

यह भी पढ़ें: 16 चौके, 4 छक्के... हेड ने अकेले उड़ा दी इंग्लैंड के बैजबॉल की हवा, बनाई कई रिकॉर्ड

एशेज ओपनर ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया में भारत की बड़ी प्रवासी आबादी के बावजूद, इसी मैदान पर हुए पहले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (BGT) 2024-25 मुकाबले की तुलना एशेज ओपनर से कमतर पड़ी. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच जिसमें विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के शतक लगे, उसमें चार दिनों में कुल 96,463 दर्शक आए. लेकिन सिर्फ दो दिनों में ही एशेज टेस्ट ने इसे पार कर लिया, जहां 101,514 दर्शक इस अब तक के सबसे अजीब टेस्ट मैच को देखने पहुंचे.

यह भी पढ़ें: पर्थ टेस्ट का दो दिन में निकला नतीजा... याद आ गया केपटाउन का मैच, तब टीम इंडिया ने रचा था इतिहास

एक रिपोर्ट के अनुसार, जब हेड बल्लेबाजी कर रहे थे तो उसे 2.97 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने देखा, जबकि Channel 7plus ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी क्रिकेट व्यूअरशिप 245,000 दर्ज की. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने मज़ाक में चिंता व्यक्त की थी कि टेस्ट तीसरे दिन से आगे नहीं जाएगा. और वह सच साबित हुआ, वह भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी पूरी होने से पहले ही.

टेस्ट मैच के पहले दिन ने और भी कई व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ दिए! Foxtel का प्रसारण उनकी इतिहास में किसी पहले टेस्ट के पहले दिन का सबसे ज़्यादा देखा गया मैच रहा, जबकि The Seven Network को भी अपनी कवरेज पर शानदार रेटिंग्स मिलीं.

---- समाप्त ----
