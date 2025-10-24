आखिरी वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बदल दी अपनी टीम... T20 स्क्वॉड में ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एडिले़ड वनडे में भारत को 2 विकेट से हराकर वनडे सीरीज अपने नाम कर ली थी. अब वनडे सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी वनडे के लिए स्क्वॉड में कुछ फेरबदल किए हैं.

मार्नस लाबुशेन को रिलीज कर दिया गया है, ताकि वो क्वीसलैंड के घरेलू मैच खेल पाए. वहीं जैक एडवर्ड्स और स्पिनर मैथ्यू कुह्नमैन को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. 25 साल के एडवर्ड्स का अब तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ है, जबकि कुह्नमैन ने भारत के खिलाफ पर्थ वनडे में भाग लिया था.

ऑस्ट्रेलियाई टीम को 29 अक्टूबर से भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. टी20 सीरीज के आखिरी तीन मैचों के लिए अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और तेज गेंदबाज महली बियर्डमैव को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. बियर्डमैन ने हालिया दिनों में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, इसी के चलते उन्हें नेशनल कॉल-अप मिला है.

20 साल के महली बियर्डमैन पिछले साल अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रह चुके हैं और उस टूर्नामेंट में उन्होंने 10 विकेट झटके थे. वहीं तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस चौथे एवं पांचवें टी20 मैचों के लिए टीम का हिस्सा होंगे. साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप पांचों टी20 मुकाबलों के लिए स्क्वॉड में शामिल किए गए हैं.

तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआती दो टी20 मैचों में ही भाग लेंगे. वहीं सीन एबॉट आखिरी दो टी20 मैचों के लिए स्क्वॉड का हिस्सा नहीं होगा. ऐसे में दोनों तेज गेंदबाजों को एशेज सीरीज के लिए खुद को तैयार करने का मौका मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला मैच 21 नवंबर से पर्थ में होने हैं. उस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया में दो शेफील्ड शील्ड मुकाबले भी निर्धारित हैं.

सिडनी वनडे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा.

ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (पहले तीन मैच), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन (आखिरी तीन मैच), टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस (आखिरी दो मैच), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (पहले दो मैच), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल (आखिरी तीन मैच), मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जाम्पा.

टी20 सीरीज शेड्यूल

पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा

दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न

तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट

चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

