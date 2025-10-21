Women's WC: ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका, एलिसा हीली चोटिल, इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी को कमान

ऑस्ट्रेलियाई टीम आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुकी है. अब वर्ल्ड कप के बीच ही ऑस्ट्रेलियाई टीम की टेंशन बढ़ गई है. टीम की कप्तान एलिसा हीली पिंडली (Calf) में चोट लगने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो गई हैं. ये मुकाबला 22 अक्टूबर (बुधवार) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया की तरह इंग्लैंड की टीम भी पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है.
35 साल की एलिसा हीली की गैरमौजूदगी में इंग्लैंड के खिलाफ बेथ मूनी विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी. वहीं ऑलराउंडर ताहिला मैक्ग्रा कप्तानी करेंगी. जबकि 22 साल की जॉर्जिया वॉल को हीली की जगह प्लेइंग-11 में जगह मिलने की संभावना है. वॉल ने पिछले साल हीली की गैरमौजूदगी में अपना ओडीआई डेब्यू किया था. वॉल ने हाल ही में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान दिल्ली में 68 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेली थी.
35 साल की एलिसा हीली ने अब तक महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है. वो मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. हीली ने चार पारियों में 98 की औसत से 294 रन बनाए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 142 रन और बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 113 रन बनाए थे.
एलिसा हीली को कब लगी चोट?
शनिवार को नेट प्रैक्टिस के दौरान एलिसा हीली को इंजरी हो गई थी. यह चोट हीली के लिए और भी निराशाजनक है क्योंकि पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में भी वह चोट के चलते कुछ मैचों से बाहर रही थीं. इसके बाद उन्हें घुटने और पैर की समस्या के कारण काफी समय तक क्रिकेटिंग एक्शन से दूर रहना पड़ा. हीली ने अपने घर पर भारत के खिलाफ वनडे सीरीज और एशेज के टी20 मैच मिस किए थे.
ऑस्ट्रेलियाई टीम को यह पता नहीं चल पाया है कि वो सेमीफाइनल कब और कहां खेलेगी क्योंकि इसका फैसला बाकी बचे ग्रुप मैचों के बाद होगा. पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा. अगर पाकिस्तानी टीम किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही, तो यह मुकाबला कोलंबो में होगा. दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा, जिसमें संभवतः भारत खेलेगा, बशर्ते वह टॉप-4 में बना रहे.
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), ताहिला मैकग्रा (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, हीदर ग्राहम, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिसा पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वॉल और जॉर्जिया वेयरहैम.