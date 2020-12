भारत और AUS-A का दूसरा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ, गिल और पंत ने ठोका चयन का दावा

भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच गुलाबी गेंद से खेला गया दूसरा तीन दिवसीय अभ्यास मैच रविवार को सिडनी में ड्रॉ रहा, जिसमें कई चीजें मेहमान टीम के लिए सकारात्मक रहीं. भारतीय टीम इसलिए भी खुश होगी क्योंकि उसके पास चयन के लिये काफी दावेदार मौजूद होंगे, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दिन-रात्रि टेस्ट में काफी सकारात्मक होकर मैदान में उतरेगी.

चार टेस्ट मैचों की सीरीज 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगी. ऑस्ट्रेलिया-ए ने तीसरे दिन 25 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, लेकिन बेन मैक्डरमॉट और जैक विल्डरमुथ के शतकों की बदौलत उसने 4 विकेट पर 305 रन बना लिये थे. दोनों बल्लेबाजों ने दूधिया रोशनी में भारतीय तेज गेंदबाजों के बाउंसर का डटकर सामना किया.

The three-day pink-ball game between Australia A and India ends in a draw.



India 194 and 386/4d

Australia 108 and 307/4



📸📸 Courtesy: Getty Images Australia pic.twitter.com/vMZhk2WNuc