PAK को बड़ा झटका- कप्तान बाबर आजम T20 सीरीज से बाहर, ये है वजह

पाकिस्तान को अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के कप्तान बाबर आजम को अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण सीरीज से बाहर होना पड़ा.

आजम को रविवार को पाकिस्तानी टीम के क्वींसटाउन में अभ्यास सत्र के दौरान दाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बयान में कहा कि आजम का स्कैन कराया गया, जिसमें फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. वह कम से कम 12 दिनों तक नेट सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

पीसीबी ने कहा, ‘इस दौरान डॉक्टर बाबर की चोट पर नजर बनाए रखेंगे, जिसके बाद ही पहले टेस्ट में उनकी भागीदारी की पुष्टि होगी.’

टी20 सीरीज ऑकलैंड में 18 दिसंबर को शुरू होगी, जिसके बाद हेमिल्टन में 20 दिसंबर और नेपियर में 22 दिसंबर को मैच खेले जाएंगे. पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा.

