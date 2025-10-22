scorecardresearch
 

Feedback

अब ICC ढीले करेगा मोहसिन नकवी के तेवर, एशिया कप ट्रॉफी पर BCCI ने लिया बड़ा फैसला

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम मे फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई थी. फाइनल के बाद भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया था. भारतीय टीम को अब तक एशिया कप ट्रॉफी नहीं मिली है.

Advertisement
X
एशिया कप ट्रॉफी विवाद गहराया, अब आईसीसी से शिकायत करेगा बीसीसीआई. (Photo: ACC/Getty Images)
एशिया कप ट्रॉफी विवाद गहराया, अब आईसीसी से शिकायत करेगा बीसीसीआई. (Photo: ACC/Getty Images)

एशिया कप 2025 में खिताबी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी नहीं उठाई थी. भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चीफ मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे. बाद में ये ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस में रख दी गई.

भारतीय टीम को अब तक एशिया कप ट्रॉफी हासिल नहीं हुई. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अब मोहसिन नकवी की शिकायत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से करने का फैसला किया है. ICC की बोर्ड मीटिंग 4 से 7 नवंबर तक दुबई में होने वाली है, जहां बीसीसीआई पूरे मामले को उठाएगा.

बीसीसीआई के एक टॉप सूत्र ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, 'चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, इसलिए हम इस मुद्दे को ICC की बैठक में उठाएंगे. हम उनके जवाब को स्वीकार नहीं करेंगे, जो उन्होंने ट्रॉफी हैंडओवर के संबंध में दिया है.'

सम्बंधित ख़बरें

IND VS PAK
एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपनी ही होगी! PAK ने अब टालमटोल की तो... 
Afghanistan cricketers Kabeer, Sibghatullah and Haroon
BCCI ने अफगानी क्रिकेटर्स की मौत पर जताया शोक, युवराज भी हुए दुखी 
India vs australia ODI
भारत का ऑस्ट्रेल‍ियाई धरती पर ODI रिकॉर्ड डरावना, पर प‍िछले 5 मैचों में कहानी बदल गई 
Dinesh Karthik On Kohli
Dinesh Karthik ने Kohli को लेकर क्या कहा? 
Deren Sammy
Deren Sammy ने Gautam Gambhir को लेकर क्या कहा? 

मोहसिन नकवी ने क्या जवाब दिया था?
एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को अपने जवाब में कहा था कि ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस से ली जा सकती है. लेकिन इसके लिए बीसीसीआई के अधिकारी या खिलाड़ी को आकर उनसे ट्रॉफी लेनी होगी. नकवी ने जवाब में कहा था, 'ट्रॉफी दुबई ऑफिस से ली जा सकती है. बीसीसीआई का कोई अधिकारी या खिलाड़ी वहां आकर एसीसीस प्रमुख से ट्रॉफी प्राप्त कर सकता है.'

Advertisement

अब देखना दिलचस्प होगा कि दुबई में होने वाली ICC मीटिंग में यह मुद्दा कैसे उठाया जाता है और क्या कोई समाधान निकलता है. वैसे आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी के तेवर जरूर ढीले करेगी. भारतीय टीम ने एशिया कप ट्रॉफी जीती हैं, ऐसे में 'मेन इन ब्लू' को ट्रॉफी अब तक नहीं सौंपना बिल्कुल उचित नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement