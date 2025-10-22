अब ICC ढीले करेगा मोहसिन नकवी के तेवर, एशिया कप ट्रॉफी पर BCCI ने लिया बड़ा फैसला

एशिया कप 2025 में खिताबी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी नहीं उठाई थी. भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चीफ मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे. बाद में ये ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस में रख दी गई.

भारतीय टीम को अब तक एशिया कप ट्रॉफी हासिल नहीं हुई. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अब मोहसिन नकवी की शिकायत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से करने का फैसला किया है. ICC की बोर्ड मीटिंग 4 से 7 नवंबर तक दुबई में होने वाली है, जहां बीसीसीआई पूरे मामले को उठाएगा.

बीसीसीआई के एक टॉप सूत्र ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, 'चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, इसलिए हम इस मुद्दे को ICC की बैठक में उठाएंगे. हम उनके जवाब को स्वीकार नहीं करेंगे, जो उन्होंने ट्रॉफी हैंडओवर के संबंध में दिया है.'

मोहसिन नकवी ने क्या जवाब दिया था?

एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को अपने जवाब में कहा था कि ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस से ली जा सकती है. लेकिन इसके लिए बीसीसीआई के अधिकारी या खिलाड़ी को आकर उनसे ट्रॉफी लेनी होगी. नकवी ने जवाब में कहा था, 'ट्रॉफी दुबई ऑफिस से ली जा सकती है. बीसीसीआई का कोई अधिकारी या खिलाड़ी वहां आकर एसीसीस प्रमुख से ट्रॉफी प्राप्त कर सकता है.'

अब देखना दिलचस्प होगा कि दुबई में होने वाली ICC मीटिंग में यह मुद्दा कैसे उठाया जाता है और क्या कोई समाधान निकलता है. वैसे आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी के तेवर जरूर ढीले करेगी. भारतीय टीम ने एशिया कप ट्रॉफी जीती हैं, ऐसे में 'मेन इन ब्लू' को ट्रॉफी अब तक नहीं सौंपना बिल्कुल उचित नहीं है.

