एशिया कप ट्रॉफी विवाद जल्द सुलझेगा! दुबई में BCCI अधिकारियों की मोहसिन नकवी संग हुई मीटिंग

सितंबर में आयोजित हुए एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को खिताबी मुकाबले में 5 विकेट से पराजित किया था. भारतीय टीम ने खिताबी जीत के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. बाद में नकवी ट्रॉफी लेकर फुर्र हो गए थे. फिर ट्रॉफी को एसीसी के ऑफिस में रख दिया गया.

और पढ़ें

मोहसिन नकवी इस बात पर अड़े हैं कि भारतीय कप्तान या बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) के अधिकारियों को एसीसी ऑफिस आकर उनके हाथों ट्रॉफी लेनी होगी. हालांकि नकवी के इस ऑफर को बीसीसीआई पहले ही रिजेक्ट कर चुका था. बीसीसीआई की ओर से नकवी को ईमेल भी भेजा गया था, जिसमें जल्द से जल्द एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने की मांग रखी गई थी. लेकिन नकवी की जिद कम नहीं हुई.

इसके बाद बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) में इस मुद्दे को उठाया है. आईसीसी के सदस्य देशों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अहम हैं और इसका शांतिपूर्वक समाधान निकलना चाहिए.आईसीसी ने इस विवाद के समाधान के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है.

इसी बीच बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के साथ हालिया बातचीत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि दुबई में भारत और पाकिस्तान के बोर्ड प्रतिनिधियों के बीच भी एक सकारात्मक बैठक हुई. सैकिया ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आईसीसी की मीटिंग के अलावा इस बैठक में भी मौजूद रहे.

Advertisement

VIDEO | On the Asia Cup trophy row, BCCI secretary Devajit Saikia says, "Although a senior ICC official is involved in this process of discussion and negotiation, I am sure that before any drastic steps are taken by the ICC or anyone else, the issue will be resolved. Both sides… pic.twitter.com/OlWesYa2UE — Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2025

हालांकि, यह मुद्दा आईसीसी की औपचारिक बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन बीसीसीआई के अनुरोध पर आईसीसी ने दोनों बोर्डों के बीच एक अलग बैठक करवाने की व्यवस्था की.

देवजीत सैकिया ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, 'हमारी बातचीत सौहार्दपूर्ण रही. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि मुद्दे को हल करना जरूरी है. पहला कदम उठाया जा चुका है. आने वाले दिनों में दोनों पक्ष कुछ विकल्पों पर काम करेंगे और आईसीसी का एक वरिष्ठ अधिकारी इस प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा. हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा. दोनों बोर्ड इस मामले को सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए काम कर रहे हैं.'

---- समाप्त ----