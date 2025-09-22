...जब धोनी ने श्रीलंका को धोने के बाद किया था 'गन सेलिब्रेशन', इन खिलाड़ियों ने भी बटोरी सुर्खियां

एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में साहिबजादा फरमान ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 58 रन बनाए. फरहान ने जब अपना अर्धशतक पूरा किया तो उन्होंने अपने बैट को बंदूक की तरह पकड़ा और 'गन सेलिब्रेशन' किया. पाकिस्तानी बल्लेबाज फरहान को इस सेलिब्रेशन का जवाब जल्द ही मिल गया. फरहान को शिवम दुबे ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा

साहिबजादा फरहान का 'गन सेलिब्रेशन' सुर्खियों में है. हालांकि क्रिकेट के मैदान पर पहले भी कई खिलाड़ी 'गन सेलिब्रेशन' कर चुके हैं. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. 31 अक्टूबर 2005 को धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ जयपुर वनडे में नाबाद 183 रन बनाए थे. ये धोनी का 50 ओवर्स फॉर्मेट में सबसे बड़ा स्कोर रहा. जब धोनी ने उस मुकाबले में शतक बनाया, तो उन्होंने 'गन सेलिब्रेशन' किया. यह सेलिब्रेशन धोनी की भारतीय सेना के प्रति लगन और जुड़ाव से प्रेरित था. बता दें कि धोनी को साल 2011 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक मिली थी.

MS Dhoni's Gun Celebration

I am a fan of MSD after this match against SriLanka, It was a Diwali time.#HappyBirthdayMSD pic.twitter.com/sG2lIQ1zrK — Rahul Prajapati (@RahulReply) July 7, 2023

श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर थिलन समरवीरा भी इसी तरह का सेलिब्रेशन करते थे. समरवीरा ने साल 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़कर इस तरह का जश्न मनाया था. यह वही टेस्ट मैच था, जिसमें श्रीलंकाई टीम पर आंतकी हमला हुआ था. दोहरे शतक के अगले दिन की सुबह समरवीरा की जांघ में गोली लगी थी. दिसंबर 2011 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेलने के बाद समरवीरा ने 'गन सेलिब्रेशन' किया था.

...जब विराट कोहली ने रिली रोसो को दिया जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 में पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाज रिली रोसो ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु (RCB) के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद बैट को बंदूक की तरह पकड़कर जश्न मनाया था. जब रिली रोसो उस मुकाबले में आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, तो विराट कोहली ने उनके इस सेलिब्रेशन की नकल उतारी थी.

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर आसिफ अली ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 'बंदूक सेलिब्रेशन' किया था. तब आसिफ अली के इस सेलिब्रेशन को लेकर जमकर बवाल हुआ था. श्रीलंका में अफगानिस्तान के तत्कालीन राजदूत एम. अशरफ हैदरी ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की थी. देखा जाए तो गन सेलिब्रेशन को ज्यादातर फैन्स सही नहीं मानते, वहीं कुछ इसके पक्ष में भी दिखते हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2023-25 के फाइनल में जीत के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा का सेलिब्रेशन देखने लायक था. बावुमा डब्ल्यूटीसी मेस को बाजूका की तरह कंधे पर रहकर 'फायर' करते दिखे थे. बाजूका एक लंबी बंदूक होती है, जिसे कंधे पर रखा जाता है और इसका इस्तेमाल रॉकेट दागने में होता है.

भारत-पाकिस्तान मुकाबले की बात करें, तो पाकिस्तानी टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पांच विकेट पर 171 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया ने 7 गेंद बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया. 'प्लेयर ऑफ द मैच' अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली. शुभमन गिल ने भी 47 रनों का अहम योगदान दिया. एशिया कप में भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में 24 सितंबर (बुधवार) को बांग्लादेश का सामना करेगी.

