बुमराह या अर्शदीप नहीं... टी20I डेथ ओवर्स में गदर काट रहा ये अंजान' गेंदबाज, टॉप-5 में बांग्लादेशी धुरंधर भी शामिल

टी20 क्रिकेट में डेथ ओवर्स यानी आखिरी के चार ओवर्स हमेशा से गेंदबाजों के लिए चुनौती रहे हैं. अक्सर ये ओवर्स मैच का रुख बदल देते हैं. डेथ ओवर्स में बल्लेबाज पूरे दमखम से रन बटोरने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते ज्यादातर गेंदबाज महंगे साबित होते हैं. डेथ ओवर्स में कसी गेंदबाजी करने कला बहुत कम गेंदबाजों में होती है.
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को टी20 क्रिकेट में डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट माना जाता है. लेकिन साल 2024 से आंकड़े एक अलग ही कहानी कह रहे हैं. साल 2024 से टी20 इंटरनेशनल में डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष 5 गेंदबाजों की लिस्ट में ना तो बुमराह हैं और ना ही खब्बू गेंदबाज अर्शदीप.
क्लिक करें: एशिया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल
देखा जाए तो साल 2024 से टी20 इंटरनेशनल मैचों में डेथ ओवर्स के दौरान सबसे ज्यादा विकेट हॉन्ग कॉन्ग के तेज गेंदबाज एहसान खान ने झटके हैं. एहसान खान ने इस पीरियड में कुल 24 इनिंग्स में 6.06 की इकोनॉमी रेट से 23 विकेट लिए हैं. एहसान खान एशिया कप 2025 में भी हॉन्ग कॉन्ग की टीम का हिस्सा हैं.
बहरीन के इस गेंदबाज का भी धांसू प्रदर्शन
बहरीन के तेज गेंदबाज अली दाऊद ने इस पीरियड में 23 इनिंग्स में 22 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका 12.68 और इकोनॉमी रेट 7.03 रहा है. अली दाऊद दूसरे स्थान पर हैं. उधर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने 21 पारियों में 7.10 की इकोनॉमी रेट से 21 विकेट अपने नाम किए हैं. एशिया कप के आने वाले मैचो में तस्कीन की धारदार गेंदबाजी बांग्लादेश के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
कनाडा के तेज गेंदबाज कलीम सना ने साल 2024 से टी20 इंटरनेशनल मैचों के दौरान 17 पारियों में डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की हैं, जिसमें उन्होंने 7.42 के एवरेज और 6.07 की इकोनॉमी रेट से 21 विकेट चटकाए हैं. कनाडा के लिए खेलने के बावजूद उनका प्रदर्शन बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देता है. युगांडा के तेज गेंदबाज कॉस्मास क्येवुता भी टॉप-5 खिलाड़ियों में शामिल हैं. क्येवुता ने 14 पारियों में 8.04 की औसत और 106.75 के स्ट्राइक रेट से 21 विकेट झटके हैं.
क्लिक करें: एशिया कप 2025 का फुल शेड्यूल
जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट में शायद इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो वर्ल्ड कप 2024 के बाद काफी समय तक टी20 इंटरनेशनल से दूर रहे. बुमराह ने एशिया कप के जरिए एक साल बाद टी20 सेटअप में वापसी की है. अर्शदीप सिंह की बात करें तो उन्होंने साल 2024 से टी20 इंटरनेशनल मैचों में डेथ ओवर्स में कुल 18 विकेट झटके हैं.
अर्शदीप सिंह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी से भी पीछे हैं, जिन्होंने इस पीरियड में 19 विकेट चटकाए. दिलचस्प बात यह है कि टॉप-5 गेंदबाजों में भारत के अलावा पाकिस्तान, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज भी नहीं हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि अब छोटे क्रिकेटिंग देशों के खिलाड़ी भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं.
भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर फैन्स की नजरें
बता दें कि एशिया कप में भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से रौंद दिया था. यूएई की टीम 57 रनों पर ही ढेर हो गई थी. जवाब में भारत ने 4.3 ओवर्स में ही टारगेट को हासिल कर लिया. अब भारतीय टीम ग्रुप-ए के अपने दूसरे मुकाबले में 14 सितंबर (रविवार) को पाकिस्तान का सामना करने जा रही है. यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.