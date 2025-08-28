एशिया कप के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान, 'बेबी मलिंगा' को भी मिला मौका, देखें फुल स्क्वॉड

एशिया कप 2025 के लिए श्रीलंका ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने इस टूर्नामेंट के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसकी कप्तानी चरिथ असलंका करेंगे. श्रीलंकाई टीम में ऑलराउंडर वानिंदु हसारंगा और तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना जैसे स्टार खिलाड़ियों को भी जगह मिली है.

बता दें कि मथीशा पथिराना का एक्शन पूर्व श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा की तरह है, जिसके चलते उन्हें 'बेबी मलिंगा' भी कहा जाता है. पथिराना ने दिसंबर 2024 में श्रीलंकाई के लिए आखिरी बार कोई मुकाबला खेला था. 22 साल के पथिराना इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रतिनिधित्व करते हैं.

एशिया कप 2025 के मुकाबले इस बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का आयोजन टी20 फॉर्मेट में होना है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को रखा गया है. जबकि ग्रुप-बी में हॉन्ग कॉन्ग, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें हैं. एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को होगी और इसका खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को होना है.

श्रीलंका के ग्रुप मुकाबले कब-कब?

श्रीलंका ने एशिया कप के पिछले संस्करण (2023) में दूसरा स्थान हासिल किया था. श्रीलंका अपने अभियान की शुरुआत 13 सितंबर को अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से करेगा. फिर उसका सामना 15 सितंबर को दुबई में हॉन्ग कॉन्ग से होगा. इसके बाद श्रीलंकाई टीम 18 सितंबर को अबू धाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी.

एशिया कप के लिए श्रीलंका का 16 सदस्यीय स्क्वॉड: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसारंगा, डुनिथ वेलालगे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना.

