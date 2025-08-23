Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यर को बाहर करने पर भड़के संजय मांजरेकर...आंकड़े शेयर कर सेलेक्टर्स को घेरा, VIDEO

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया है. दूसरी तरफ शुभमन गिल की एक साल बाद टी20 टीम में वापसी हुई है और उन्हें उप-कप्तानी की जिम्मेदारी भी दी गई. श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल नहीं करने पर कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स खफा हैं. अब इसमें संजय मांजरेकर का नाम भी शामिल हो गया है.

संजय मांजरेकर ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की चयन नीति पर सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि श्रेयस अय्यर को जिस फॉर्मेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी बाहर किया गया, वहां उस फॉर्मेट में उनकी जगह शुभमन गिल को सिर्फ टेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से मौका मिल गया.

संजय मांजरेकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में कहा, 'पिछले कुछ सालो में ऐसा देखने को मिला है कि एक फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को चयनकर्ता दूसरे फॉर्मेट में भी जगह दे देते हैं. जब मैं किसी खिलाड़ी को टेस्ट मैचों के प्रदर्शन के आधार पर टी20 टीम में जगह बनाते देखता हूं, तो मुझे यह क्रिकेटिंग लॉजिक से परे लगता है.'

'50 प्लस औसत और 170 प्लस स्ट्राइक रेट...'

संजय मांजरेकर कहते हैं, 'श्रेयस अय्यर को एक समय टीम से इसलिए बाहर किया गया था क्योंकि बीसीसीआई को लगा कि वे घरेलू क्रिकेट को गंभीरता से नहीं ले रहे. लेकिन उसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भाग लिया, इंग्लैंड की सीरीज में दमदार वापसी की और फिर आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2025 में जबरदस्त फॉर्म दिखाया. 50 से ज्यादा का औसत और 170 प्लस स्ट्राइक रेट, मुझे नहीं लगता कि पूरे आईपीएल सीजन में किसी बल्लेबाज ने इस तरह का प्रदर्शन किया होगा.'

संजय मांजरेकर का कहना है कि श्रेयस अय्यर ने वापसी के बाद एक भी गलती नहीं की है. उन्होंने हर जगह रन बनाए, टीम को मैच जिताए और अपने खेल को नए स्तर पर पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली. दूसरी तरफ शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी और अच्छे खेल की वजह से दोबारा टी20 टीम में बुलाया गया और उप-कप्तानी भी सौंप दी गई.

आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन किया. शुभमन गिल का औसत 50.00 रहा, जबकि श्रेयस का एवरेज 50.33 रहा. वहीं श्रेयस का स्ट्राइक रेट 175.07 था, जबकि शुभमन गिल का केवल 155.87. यानी श्रेयस अय्यर ने कहीं ज्यादा तेज बल्लेबाजी की.

इसके बावजूद जब एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम घोषित हुई, तो श्रेयस अय्यर का नाम लिस्ट से गायब था. देखा जाए तो पिछले दो सालों में श्रेयस अय्यर ने अपने खेल को काफी बदला है. अब वो शॉर्ट गेंदों के खिलाफ भी उतनी परेशानी में नहीं दिखते और उनकी बैटिंग तकनीक में काफी सुधार हुआ. श्रेयस लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी वो तीनों फॉर्मेट में फिलहाल भारत के लिए नहीं खेल पा रहे.

