'टीम में रहने लायक नहीं...', भारत से मिली हार के बाद शोएब अख्तर का फूटा गुस्सा, पाक कप्तान पर निकाली भड़ास

भारत से एशिया कप 2025 के सुपर-4 में करारी हार के बाद पाकिस्तान टीम की कप्तानी और चयन पर विवाद गहराया. पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा पर तीखा हमला बोला. अख्तर ने आगा को टीम की सबसे कमजोर कड़ी बताया और कहा कि वह न तो कप्तानी समझ पा रहे हैं और न ही बल्लेबाजी से योगदान दे रहे हैं.

सलमान आगा की कप्तानी पर हो रहा तीखा हमला. (Photo, Getty)
शोएब अख़्तर ने पाकिस्तान टीम में सलमान अली आगा की जगह पर सवाल खड़े किए हैं और भारत से एशिया कप 2025 के सुपर-4 में मिली करारी हार के बाद उनकी कप्तानी शैली को आड़े हाथों लिया है. मोहम्मद रिजवान के टी20 टीम से बाहर होने के बाद आगा को कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब तक वह उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं दे पाए हैं.

मौजूदा एशिया कप में लगातार दूसरी बार पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और आगा के कई फैसले सवालों के घेरे में आ गए. सबसे अजीब निर्णय टीम चयन का रहा, जहां हसन नवाज को बाहर कर दिया गया और आगा खुद बल्लेबाजी करने नंबर-6 पर उतरे.

अख़्तर ने टैपमैड पर बातचीत के दौरान इन फैसलों पर सवाल उठाए और कहा कि अगर नवाज को नंबर-4 पर भेजा जाता, तो पाकिस्तान बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकता था. आगा के बारे में बात करते हुए इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने दावा किया कि वह टीम की सबसे कमजोर कड़ी हैं, जिन्हें समझ ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है.

वो असल में करते क्या हैं..?

अख्तर ने कहा, 'जहां तक कप्तान की बात है- उन्हें तो वैसे भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, कैसी कप्तानी कर रहे हैं या खुद कैसे खेल रहे हैं. यही सबसे कमजोर पहलू है, और इस पर कोई बात नहीं करता. क्या वो वास्तव में उस जगह खेलने के लायक भी हैं जहां उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है. वो असल में करते क्या हैं? ठीक है, वो नंबर-6 पर आते हैं. बताइए, वो किस तरह की प्रतिभा दिखाते हैं? तुलना कीजिए—जब तिलक आते हैं, जब हार्दिक पंड्या आते हैं- तो कोई तुलना ही नहीं है. मान लिया कि वो ‘अच्छे लड़के’ हैं या कुछ लोगों को ‘अच्छे कप्तान’ लगते होंगे, लेकिन असल में वो प्रतिभा कहां है? यही सबसे बड़ा सवाल है। वो टीम की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं.'

अख्तर ने आगे कहा, 'उसके ऊपर से, उन्होंने हसन नवाज जैसे खिलाड़ी को नहीं खिलाने का गलत फैसला लिया- एक ऐसा खिलाड़ी जो आपके लिए मैच जिता सकता है, जिसे बाहर बैठा दिया गया. नई गेंद को लेकर भी गलत रणनीति अपनाई गई. अगर आप अभिषेक को शुरू से गेंद देते, उसे सेट होने का मौका न देते, सही मायनों में उसे परखते: दो शॉर्ट गेंदें, दो फुल गेंदें, फिर दो शॉर्ट, दो फुल- यही असली टेस्ट होता. इस तरह नहीं, जैसा हुआ.;

‘आगा टीम में बने रहने के काबिल नहीं'

अख़्तर ने दावा किया कि आगा न तो टीम में बने रहने के काबिल हैं और न ही उनकी कप्तानी सही दिशा में है. अख्तरर ने कहा, 'सबसे कमजोर पहलू कप्तान ही है. वो टीम में अपनी जगह को सही नहीं ठहराते और ऊपर से टीम चयन में भी कोच के साथ मिलकर गलत फैसले लेते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि टीम चुनने के लिए किस तरह की पद्धति अपनाई जा रही है. पूरा दोष, पूरा का पूरा, मैनेजमेंट कैंप पर जाता है.'

खराब प्रदर्शन उजागर कर रहे आंकड़े

सलमान आगा ने एशिया कप के चार मैचों में अब तक सिर्फ 40 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 75 से थोड़ा ज्यादा है. इन आंकड़ों ने उनकी बल्लेबाजी के साथ-साथ कप्तानी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----
