जब रिंकू सिंह ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए शानदार 474 रनों वाला आईपीएल सीजन खेला था, तो लगा था कि यह उत्तर प्रदेश का यह युवा क्रिकेटर आसमान छू लेगा. उसी साल उनकी मेहनत का फल उन्हें आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया में जगह के रूप में मिला. शुरुआती टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनका प्रदर्शन भी इतना भरोसेमंद था कि लगा लंबे समय तक भारतीय रंगों में करियर चमकदार रहेगा.

लेकिन यह चमक बहुत जल्दी फीकी पड़ गई. 2024 टी20 विश्व कप में जब रिंकू को केवल ‘ट्रैवलिंग रिजर्व’ के तौर पर रखा गया, तो कई सवाल उठे. उस समय यह फैसला सख्त और नाइंसाफी भरा लगा, क्योंकि उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड में खामी ढूंढना मुश्किल था. सबको भरोसा था कि उनका वक्त ज़रूर आएगा.

लेकिन आगे बढ़ने की बजाय, रिंकू का ग्राफ नीचे खिसकने लगा. अब हालत यह है कि एशिया कप की टीम में भी उनकी जगह पक्की नहीं दिख रही. सबसे बड़ी निराशा यह है कि इस गिरावट की वजहें काफी हद तक उनकी अपनी भी हैं.

दो साल पहले जो रिंकू बेखौफ अंदाज में छक्के-चौके बरसाते थे, वही अब टीम इंडिया और KKR दोनों के लिए लय से बाहर नजर आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि वह चिंगारी, जो कभी सबको रोमांचित करती थी, बहुत जल्दी बुझ रही है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर: दो हिस्सों की कहानी

रिंकू सिंह का टी20 इंटरनेशनल करियर मानो दो हिस्सों में बंटा हुआ है. पहला हिस्सा एक सुनहरा दौर था, जब उनके बल्ले से रन की बरसात होती रही. अक्टूबर 2024 तक रिंकू ने 19 पारियों में 479 रन बनाए, औसत 59.87 और स्ट्राइक रेट 175.45 के साथ. इस दौरान उनके नाम 3 अर्धशतक दर्ज हुए. उस समय वह अजेय लग रहे थे और भारत के अगले बड़े टी20 फिनिशर के रूप में देखे जा रहे थे.

लेकिन इसके बाद आई गहरी गिरावट. बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद से उनकी लय बिगड़ गई. दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ पिछली दो द्विपक्षीय टी20 सीरीज में उन्होंने सिर्फ 7 मैचों में 67 रन बनाए- औसत 13.40 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 101.51. दक्षिण अफ्रीका दौरा तो सबसे बुरा साबित हुआ, जहाँ उन्होंने 3 मैचों में केवल 28 रन बनाए.

आईपीएल में भी फीका प्रदर्शन

रिंकू की परेशानी सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं रही. आईपीएल में भी उनका बल्ला खामोश रहा है. 2024 में उन्होंने 15 मैचों में केवल 168 रन बनाए, औसत 18.66.

2025 में भी आंकड़े कुछ खास नहीं- 13 मैचों में 206 रन, औसत 29.42. चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 28 आईपीएल मैचों में वह पचास तक नहीं बना पाए हैं.

इस गिरावट का बड़ा कारण बल्लेबाज़ी क्रम भी रहा है. आईपीएल में ‘इंपैक्ट प्लेयर’ नियम लागू होने के बाद उन्हें ज्याजातर छठे या 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया. 2025 के पूरे सीजन में वह सिर्फ एक मैच में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे. ज्यादातर मैचों में उन्हें इतना समय ही नहीं मिला कि पारी को आगे बढ़ा सकें.

एक मैच में जब उन्होंने 20 से ज्यादा गेंदें खेलीं तो 36 रन बनाए और KKR ने जीत दर्ज की. अगले ही मैच में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 19* (10) रन बनाकर टीम को 1 रन से जीत दिलाई. लेकिन इसके बाद फिर उन्हें निचले क्रम पर धकेल दिया गया. यही अस्थिरता और कम बल्लेबाज़ी समय उनकी आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता गया.

आंकड़े बने आईना

टी20 इंटरनेशनल (अक्टूबर 12, 2024 तक): 26 मैच, 479 रन, औसत 59.87, स्ट्राइक रेट 175.45, 3 अर्धशतक

टी20 इंटरनेशनल(अक्टूबर 13, 2024 के बाद): 7 मैच, 67 रन, औसत 13.40, स्ट्राइक रेट 101.51

आईपीएल 2025: 13 मैच, 206 रन, औसत 29.42, सर्वाधिक 38*

आईपीएल 2024: 15 मैच, 168 रन, औसत 18.66, सर्वाधिक 26

आईपीएल 2023: 14 मैच, 474 रन, औसत 59.25, सर्वाधिक 67*

आईपीएल 2022: 7 मैच, 174 रन, औसत 34.80, सर्वाधिक 42*

अब आगे क्या?

एक समय पर भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर के तौर पर देखे जाने वाले रिंकू सिंह अब सवालों से घिरे हैं- फॉर्म, आत्मविश्वास और निरंतरता. दबाव में निखरने वाला बल्लेबाज अब हिचकिचाता हुआ नजर आ रहा है.

अब चयनकर्ताओं के सामने चुनौती है- क्या वे रिंकू पर भरोसा जताएं, यह उम्मीद करते हुए कि वह बड़े मंच पर अपनी चमक फिर से लौटा पाएंगे? या फिर फिलहाल उन खिलाड़ियों पर दांव लगाएं जो वर्तमान में बेहतर फॉर्म में हैं?

रिपोर्ट- सब्यसाची चौधरी

---- समाप्त ----