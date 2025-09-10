बुमराह को किस लिए खिलाना यार...अब तुमको UAE के खिलाफ बुमराह चाहिए? भाई देखो या तो तुमको उसको बचाओ मत...अगर बचाना है तो ये मैच (UAE के खिलाफ) है, जहां उसे बचाना चाहिए.
दिग्गज क्रिकेटर और अब कमेंटेटर अजय जडेजा ने यह बात जसप्रीत बुमराह को UAE के खिलाफ खिलाए जाने को लेकर कही. जडेजा ने कुल मिलाकर कहा कि अगर बुमराह को रेस्ट देना है तो कमजोर टीम के खिलाफ दिया जाना चाहिए था.
जडेजा ने इस दौरान मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अगर बुमराह UAE के खिलाफ खेलते हुए नजर आए तो वो हड़ताल कर देंगे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझ रहे हैं.
Sony Sports पर भारत और UAE के खिलाफ डिस्कसन के दौरान जडेजा ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस निर्णय का मजाक उड़ाया. इस दौरान जडेजा के तर्क पर इरफान पठान भी हामी भरते हुए नजर आए. एशिया कप में भारतीय टीम बुधवार को UAE के खिलाफ खेलने उतर रही है.
इरफान ने कहा- इंग्लैंड के खिलाफ जब हाल में टेस्ट सीरीज चल रही थी, अगर आप बुमराह का संभालना चाहते हैं (इशारा वर्कलोड मैनेजमेंट की ओर) तो संभालिए, लेकिन जब कोई सीरीज आ जाती है तो फिर उनको खिलाइए. आप सीरीज में खेलने के लिए आए हो. आप सीरीज में रिकवरी या मैनेजमेंट (वर्कलोड) करने के लिए नहीं आए हैं.
इरफान ने आगे कहा- कई बार आपको लगता है कि छोटी टीम (इशारा UAE की तरफ) आई तो आप सोच सकते हो, लेकिन अगर एक बार मोमेंटम बन गया है तो फिर आपको खेलना चाहिए.
UAE के खिलाफ प्लेइंग 11 में किसे मिलेगा मौका?
इरफान पठान ने इस दौरान कहा कि गेंदबाजी कमान उनके हिसाब से प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती के हाथ में रहेगी. वहीं टीम में हार्दिक पंड्या रहेंगे. शिवम दुबे और कुलदीप को लेकर इरफान कंफ्यूज दिखे. उन्होंने कहा कि अगर पिच सपाट हुई तो कुलदीप को खेलना चाहिए.