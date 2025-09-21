scorecardresearch
 

Asia Cup 2025: टीम इंडिया को इस बार PAK से रहना होगा चौकन्ना... सुपर-चार में ना हो 2022 वाली गलती

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें सुपर-4 में पहुंच गई हैं. भारत को इस बार पाकिस्तान से सावधान रहना होगा क्योंकि जो इस समय एशिया कप में हो रहा है. वैसा ही कुछ एशिया कप 2022 में भी देखने को मिला था. जहां पाकिस्तान ने भारत को सुपर-4 में हराकर फाइनल मुकाबला खेला था.

भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2022 के सुपर-4 में पहले भिड़ चुकी है. (Photo : ITG)
एशिया कप 2025 में लीग स्टेज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने यूएई को 9 विकेट से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. लेकिन, इसके बावजूद पाकिस्तान ने पहले ओमान और फिर यूएई को मात देकर सुपर-4 में अपनी जगह बना ली. अब 21 सितंबर (रविवार) को पाकिस्तानी टीम का सामना दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत से होगा.

कुछ ऐसा ही संयोग एशिया कप 2022 में देखने को मिला था, जिसमें क्रिकेट प्रेमियों को भारत और पाकिस्तान के बीच दो रोमांचक मुकाबले देखने को मिले थे. यूएई में खेले गए उस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी टी20 था. तब भारत-पाकिस्तान के बीच दोनों (लीग स्टेज और सुपर-4) मुकाबले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही खेले गए थे. 

एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज का मुकाबला भारत ने 5 विकेट से जीता था. लेकिन, सुपर-4 में टीम इंडिया को पाकिस्तान के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. उस टूर्नामेंट में भारत फाइनल तक नहीं पहुंच पाया था. क्योंकि उसे सुपर-4 के दूसरे मुकाबले में भी श्रीलंका के हाथों हार मिली थी. वहीं, पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहां उसे श्रीलंका ने 23 रनों से हराया था. 

यह भी पढ़ें: एशिया कप में सुपर-चार की पिक्चर साफ... भारतीय टीम कब-कब खेलेगी, नोट कर लें फुल शेड्यूल

लीग स्टेज में हार्दिक ने दिलाई थी यादगार जीत
एशिया कप 2022 का पहला मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 147 रन पर सिमट गई थी. टीम के लिए मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए थे. वहीं, भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार 4 और हार्दिक पंड्या ने 3 विकेट झटके थे. 

भारत के लिए यह छोटा रन चेज आसान नहीं रहा था. नसीम शाह और हारिस रऊफ की कसी हुई गेंदबाजी के दम पर यह मैच अंतिम ओवर तक चला. जहां विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने 35-35 रन बनाए. वहीं, हार्दिक पंड्या ने आखिरी ओवर में विजयी छक्का जड़कर टीम को 5 विकेट से एक यादगार जीत दिलाई. उन्होंने 17 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए थे.

सुपर-4 में भारी पड़ी थी रिजवान की पारी 
एशिया कप 2022 में सुपर-4 स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली थी. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए उस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 181 रन का बड़ा स्कोर बनाया. विराट कोहली ने 44 गेंदों पर शानदार 60 रन बनाए. वहीं, कप्तान रोहित शर्मा और ओपनर केएल राहुल ने 28-28 रनों का योगदान दिया था.

यह भी पढ़ें: PAK मंत्री ने फिर कराई अपने ही देश की फजीहत! एशिया कप टूर्नामेंट में एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई

इसके जवाब में पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 71 रनों की लाजवाब पारी खेली. मैच के सबसे बड़े गेम-चेंजर मोहम्मद नवाज रहे, जिन्होंने 20 गेंदों पर 42 रन बनाकर टीम को जीत के करीब ला दिया. लीग स्टेज मैच की तरह ही यह मुकाबला भी आखिरी ओवर तक गया था, जहां पाकिस्तान ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल की थी.

अब भारतीय टीम एशिया कप 2022 नहीं दोहराना चाहेगी, जहां भारतीय टीम ने ग्रुप-स्टेज में तो मुकाबला जीता. लेकिन सुपर-चार में वो पाकिस्तान के हाथों हार गई थी. इस बार एशिया कप में पाकिस्तानी टीम उतनी मजबूत नहीं दिख रही है. फिर भी भारत उसे सुपर-चार स्टेज में भी कतई हल्के में नहीं लेना चाहेगा.

---- समाप्त ----
