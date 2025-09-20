भारत-PAK के बीच कल हाईवोल्टेज मैच, क्या कप्तान सूर्या मिलाएंगे सलमान आगा से हाथ? आंकड़ों में कौन भारी

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में एक बार फिर मुकाबला होने जा रहा है. यह मुकाबला रविवार (21 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिस पर फैन्स की निगाहें टिकी हैं. इस हाईवोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे. वहीं सलमान अली आगा के कंधों पर पाकिस्तानी टीम की बागडोर रहेगी.

भारतीय टीम ने ग्रुप मैच में पाकिस्तानी टीम को सात विकेट से हराया था, ऐसे में सूर्या ब्रिगेड आत्मविश्वास से लबरेज है. मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. यह मुकाबला कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए सिर्फ बैटिंग का इम्तिहान ही नहीं होगा, बल्कि इस मैच में उनकी कप्तानी और रणनीति की परीक्षा भी होगी.

क्या दोनों टीम के कप्तान मिलाएंगे हाथ?

पिछले रविवार (14 सितंबर) को हुए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक करने से इनकार कर दिया था. तब टॉस के समय भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था. माना जा रहा है कि भारत इस मैच में भी यही नीति अपनाएगा और मैदान पर हाथ मिलाने की परंपरा को नहीं निभाएगा.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल

दुबई की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही है. ऐसे में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. अक्षर को ओमान के खिलाफ मुकाबले में चोट लग गई थी, हालांकि फील्डिंग कोच टी. दिलीप ने कहा था कि इसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है. ओमान के मैच में आराम दिए गए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले में जरूर वापसी करेंगे. बुमराह की मौजूदगी टीम का मनोबल बढ़ा देती है.

Advertisement

विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन ने ओमान के खिलाफ फिफ्टी बनाई थी, लेकिन उनके पाकिस्तान के खिलाफ नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने की संभावना काफी कम है. अगर शुभमन गिल जल्दी आउट होते हैं, तो सूर्यकुमार यादव खुद नंबर-3 पर उतरेंगे, जबकि पावरप्ले में अभिषेक शर्मा के आउट होने पर तिलक वर्मा को यह जिम्मेदारी मिलेगी. अब तक हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे को बतौर बल्लेबाज ज्यादा समय नहीं मिला है, ऐसे में टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि मिडिल ऑर्डर को भी रन बनाने का मौका मिले.

संजू सैमसन ने ओमान के खिलाफ जड़ी थी फिफ्टी, (Photo: Getty Images)

पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बैटिंग रही है. सैम अयूब लगातार तीन मैचों में डक पर आउट हुए हैं. फखर जमां और शाहीन आफरीदी ही ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने बल्ले से फॉर्म दिखाया है. पाकिस्तानी इस मुकाबले में भी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को मौका दे सकता है.

आकंड़े क्या कह रहे, कौन सी टीम आगे?

एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ती रही है. दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर एशिया कप में कुल 20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत को 11 मैचों में जीत मिली है. वहीं पाकिस्तानी टीम ने छह मैच जीते. जबकि तीन मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला.

Advertisement

वैसे एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत-पाकिस्तान के बीच चार मुकाबले हुए हैं. इस दौरान भारत ने तीन और पाकिस्तन ने एक में जीत दर्ज की. ओवरऑल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 11 मैच जीते, जबकि 3 मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम को जीत नसीब हुई. यानी आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी है.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल

भारत का फुल स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान का स्क्वॉड: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम.

---- समाप्त ----