एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार (28 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान की टक्कर हुई है. दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 9.4 ओवर्स में 84 रनों की साझेदारी हुई.
पाकिस्तानी टीम की इस ओपनिंग पार्टनरशिप को लेग-स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर तोड़ा. वरुण चक्रवर्ती ने अर्धशतक जड़ चुके साहिबजादा फरहान को डीप मिड-विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराया. फरहान आउट होने के बाद काफी नाराज दिखे और गुस्से में बैट जमीन पर मार दिया.
खास बात यह है कि साहिबजादा फरहान ने वरुण चक्रवर्ती की पिछली गेंद पर उन्होंने एक छक्का लगाया था, लेकिन एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो चलते बने. गेंद थोड़ी शॉर्ट थी, फरहान ने पुल शॉट खेला लेकिन गेंद सीधी डीप मिड-विकेट पर गई, जहां तिलक वर्मा ने झुककर शानदार कैच पकड़ लियाय.
फरहान ने इस बार नहीं किया 'गन सेलिब्रेशन'
साहिबजादा फरहान ने 5 चौके और तीन छक्के की मदद से 38 बॉल पर 57 रन बनाए. फरहान का भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 में ये लगाातार दूसरा अर्धशतक रहा. इससे पहले उन्होंने 21 सितंबर को सुपर-चार मुकाबले में 58 रन बनाए थे. तब उन्होंने फिफ्टी जड़ने के बाद 'गन सेलिब्रेशन' किया था, जिसपर खूब बवाल हुआ था. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने उन्हें इसके लिए चेतावनी भी दी थी.
एशिया कप 2025 के फाइनल में अर्धशतक जड़ने के बाद साहिबजादा फरहान का जश्न साधारण रहा. उन्होंने बस बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया. वहीं ड्रेसिंग रूम की बालकनी से बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तालियों के साथ उनकी इस इनिंग्स की सराहना की.
भारतीय टीम की प्लेइंग XI: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह.
पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग इलेवन: फखर जमां, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और शाहीन शाह आफरीदी.