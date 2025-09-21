हार्दिक पंड्या को मैच में आया गुस्सा, संजू सैमसन की 'सुस्त' फील्डिंग बनी वजह, VIDEO

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीम्स आमने-सामने हुई हैं. दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कुछ तनाव के पल भी देखने को मिले. पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमां थर्ड अंपायर के फैसले से काफी नाराज दिखे. वहीं भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पंडया को भी गुस्सा होते देखा गया.

पाकिस्तानी पारी के पहले ओवर में हार्दिक पंड्या ने विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाया. उस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा फरहान का आसान कैच टपका दिया, जिससे पाकिस्तान को शुरुआती झटका देने का अवसर भारत के हाथ से निकल गया. इस घटना के बाद पंड्या काफी नाराज दिखे.

हार्दिक पंड्या का गुस्सा तब और बढ़ गया,जब अगली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने शॉट खेलकर तेज से दो रन बनाने की कोशिश की. गेंद मिडऑन रीजन में गई, वहां खड़े शिवम दुबे ने बॉल विकेटकीपर की तरफ फेंका. हालांकि संजू सैमसन ने गेंद को स्टम्प्स से थोड़ा दूर होकर कलेक्ट करने की कोशिश की.

इस दौरान हार्दिक पंड्या ने संजू सैमसन को स्टम्प्स के करीब आने का इशारा किया, ताकि रन-आउट की संभावना बनाई जा सके. हालांकि संजू की सुस्ती से हार्दिक पूरी तरह बिफर गए और गुस्से में उनसे कुछ कहा.

इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने भारत को जीत के लिए 172 रनों का टारगेट दिया था. पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे. भारत ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए थे. अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह एवं वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया.

भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की प्लेइंग-11: साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद

