जब पिछली बार फाइनल में भिड़े भारत-PAK, क्या रहा नतीजा? आंकड़े हैं चिंताजनक, सूर्या ब्रिगेड रहे सतर्क

एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार (28 सितंबर) को भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है. भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले पहले काफी कांटेदार होते थे. लेकिन हालिया वर्षों में भारतीय टीम का दबदबा रहा है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले सात मैच जीते हैं.

इसके बावजूद फाइनल में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम पाकिस्तान को कतई हल्के में नहीं लेना चाहेगी. पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनिश्चितता है. किसी भी दिन, किसी भी मैच में वह खेल का रुख पलट सकता है. इतिहास गवाह है कि बड़े मंच पर पाकिस्तानी टीम अक्सर निखरकर सामने आती है और कई बार टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: फाइनल में कप्तान सूर्या करेंगे दो बदलाव, पाकिस्तान का कैसा रहेगा गेम प्लान? ये हो सकती है IND-PAK की प्लेइंग 11

2017 का आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी भी इसका उदाहरण है. तब ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान को भारतीय टीम ने 124 रनों से हराया था. लेकिन जब फाइनल की बारी आई, तो पाकिस्तान ने शानदार खेल दिखाया. 18 जून 2017 को लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने भारतीय टीम पर 180 रनों से जीत हासिल की.

Advertisement

फखर जमां ने जड़ दिया था शतक

उस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फखर जमां (114 रन) के शतक की बदौलत 4 विकेट पर 338 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तानी टीम के लिए अजहर अली (59 रन) और मोहम्मद हफीज़ (नाबाद 57 रन) ने भी शानदार योगदान दिया. जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन के रूप में शुरुआती तीन विकेट झटके.

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 6 छक्के और चार चौके की मदद से ताबड़तोड़ 76 रन बनाकर उम्मीद जगाई, लेकिन उनके रन आउट ने भारतीय टीम का खेल पूरी तरह बिगाड़ दिया. भारतीय टीम 30.3 ओवर्स में 158 रनों पर ढेर हो गई. मोहम्मद आमिर के अलावा हसन अली ने भी तीन विकेट झटके थे. फखर जमां को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था.

फाइनल में PAK के खिलाफ कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

मल्टी नेशन्स टूर्नामेंट (5 या उससे ज्यादा टीम) में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक पांच फाइनल हुए हैं. इस दौरान पाकिस्तानी टीम ने 3 मैचों में जीत हासिल की, जबकि भारत को 2 मुकाबलों में विजय मिली. अब भारत इस स्कोर को 3-3 करना चाहेगा. भारत यदि एशिया कप जीतता है तो पाकिस्तान के खिलाफ पिछली फाइनल (चैम्पियंस ट्रॉफी 2017) में मिली हार की टीस भी कम होगी.

Advertisement

वैसे भारतीय टीम को पाकिस्तान से सतर्क रहना होगा. टीम इंडिया कई बार दबाव में गलतियां कर बैठी है. फाइनल जैसे मैच में शुरुआती विकेट बचाना बेहद जरूरी है. पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के लिए भारत को हर विभाग में संतुलित और आक्रामक खेल दिखाना होगा. खासकर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजो को एक बार फिर जिम्मेदारी निभानी होगी.

यह भी पढ़ें: कपिल का, अजहर का, कोहली का... सबका बदला लेगा अपना सूर्या, आज फाइनल में भारत उड़ाएगा पाक‍िस्तान‍ियों के परखच्चे

इतिहास बताता है कि फाइनल में पाकिस्तानी टीम 'खूंखार' हो जाती है. साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब जैसे बल्लेबाज फाइनल में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. वहीं शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ जैसे तेज गेंदबाज शुरुआती झटकों से भारत जैसी टीम को भी दबाव में ला सकते हैं.

---- समाप्त ----