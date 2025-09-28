एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत का सामना 28 सितंबर (रविवार) को पाकिस्तान से होना है. इस टूर्नामेंट के 41 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने फाइनल में प्रवेश किया है. ऐसे में ये मुकाबला काफी खास है.

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच ये तीसरा मुकाबला है. ये मुकाबला भी दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है. सबसे पहले 14 सितंबर (रविवार) को ग्रुप मुकाबले में दोनों टीम्स आमने-सामने हुई थीं, जिसमें भारतीय टीम ने सात विकेट से जीत हासिल की थी. फिर 21 सितंबर (रविवार) को सुपर-चार के मुकाबले में सूर्या ब्रिगेड ने पाकिस्तानी टीम को 6 विकेट से पराजित किया था.

अब भारतीय टीम फाइनल में भी पाकिस्तानियों को पस्त करना चाहेगी. भारतीय टीम हालिया समय में पाकिस्तानी टीम पर हावी रही है. दोनों टीम के बीच हुए पिछले सात इंटरनेशनल मुकाबले में भारत को ही जीत मिली है. अब फाइनल के बाद ये आंकड़ा 8-0 हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए.

फाइनल में कैसे हैं भारत-पाकिस्तान के बीच आंकड़े?

वैसे मल्टी नेशन्स टूर्नामेंट (5 या उससे ज्यादा टीम) में भारत-पाकिस्तान के बीच जो खिताबी मुकाबले हुए हैं, वो काफी रोमांचक हुए हैं. अब तक दोनों देश पांच मौकों पर ऐसे टूर्नामेंट्स के फाइनल में टकरा चुके हैं. इस दौरान पाकिस्तानी टीम ने तीन मैचों में जीत हासिल की. वहीं भारत ने दो मुकाबले जीते.

सबसे पहले 1985 के बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों टीम के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खिताबी मुकाबला हुआ था. उस मुकाबले में सुनील गावस्कर की अगुवाई में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से पराजित किया था.

फिर साल 1986 में शारजाह में खेले गए ऑस्ट्रल-एशिया कप (Austral-Asia Cup) के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं, जहां पाकिस्तान ने कपिल देव की अगुवाई में उतरी भारतीय टीम को 1 विकेट से हराकर खिताब जीता. ये वही मैच था जहां जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर अपनी टीम को मैच जिताया था.

इसके बाद साल 1994 में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रल-एशिया कप के फाइनल में एक बार फिर पाकिस्तानी टीम का सामना किया, जहां उसे 39 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

फिर 2007 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत-पाकिस्तान का सामना हुआ. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने तब जोहानिसबर्ग के मैदान पर पाकिस्तान को 5 रनों से पराजित किया.

भारत ने पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीता था, (Photo: Getty Images)

आखिरी बार 2017 के आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत-पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला हुआ था. लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए उस फाइनल में विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों 180 रनों से हार झेलनी पड़ी थी.

अब सूर्या ब्रिगेड का लक्ष्य पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में मिली इन तीन हारों (1986, 1994 और 2017) का बदला लेना होगा. भारतीय टीम जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है, ऐसे में पाकिस्तानी टीम की मुश्किलें फाइनल में भी कम नहीं होंगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम एशिया कप जीतकर फैन्स को खास तोहफा देना चाहेगी.

फाइनल में भारत-PAK मैचों के नतीजे (मल्टी नेशन्स टूर्नामेंट)

1985- बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मेलबर्न, भारत की 8 विकेट से जीत

1986- ऑस्ट्रल-एशिया कप, शारजाह, पाकिस्तान 1 विकेट से जीता

1994- ऑस्ट्रल-एशिया कप, शारजाह, पाकिस्तान ने 39 रनों से मुकाबला जीता

2007- टी20 विश्व कप, जोहानिसबर्ग, भारत ने 5 रनों से मैच जीता

2017- चैम्पियंस ट्रॉफी, ओवल, पाकिस्तान की 180 रनों से जीत

