8 बॉल और 22 रन... अभिषेक शर्मा ने की शाहीन आफरीदी की जमकर धुनाई, VIDEO

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई. अभिषेक ने पाकिस्तानी टीम के स्टार गेंदबाज शाहीन आफरीदी को बिल्कुल भी नहीं बख्शा.

पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने की तूफानी बल्लेबाजी (Photo: Getty Images)
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप-ए का मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 127 रन ही बना सकी थी. भारतीय टीम के लिए चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव तीन विकेट लेने में सफल रहे. वहीं जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट झटके. हार्दिक पंड्या और वरुण चक्रवर्ती ने भी एक-एक विकेट प्राप्त किया.

छोटे टारगेट का पीछा करते हुए बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई. अभिषेक शर्मा ने महज 13 गेंदों पर 31 रन बनाए, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल रहे. अभिषेक की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम को इनिंग्स की शुरुआत में ही मोमेंटम हासिल हो गया.

अभिषेक शर्मा ने इस दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी की जमकर खबर ली. अभिषेक ने शाहीन की 8 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 22 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने इस पाकिस्तानी गेंदबाज को दो छक्के और दो चौके जड़े. बाकी के 9 रन उन्होंने सैम अयूब के खिलाफ बटोरे. अभिषेक को अयूब ने ही फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट कराया.

शाहीन आफरीदी जब भारतीय पारी का तीसरा ओवर लेकर आए, तो पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा चौका जड़ने में सफल रहे. इसके बाद दूसरी गेंद डॉट रही, जबकि तीसरी गेंद को अभिषेक शर्मा मिडविकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजा. चौथी गेंद पर अभिषेक सिंगल लेकर दूसरे एंड पर जा पहुंचे.

भारतीय पारी के शुरुआती ओवर में शाहीन आफरीदी की की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका लगाया. फिर अगली गेंद को अभिषेक शर्मा ने छक्के के लिए भेजा. शाहीन के उस ओवर में तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कोई रन नहीं लिया, लेकिन अगली गेंद पर वो सिंगल लेने में कामयाब रहे.

भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को हराया था. वहीं पाकिस्तानी टीम ने अपने पहले मैच में ओमानी टीम को पराजित किया था.

