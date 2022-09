PAK vs HKG Asia Cup: पाकिस्तानी बल्लेबाज खुशदिल ने आखिरी ओवर में मचाई तबाही, गेंदबाज ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप के सुपर-चार में जगह बना ली है. शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम ने हॉन्गकॉन्ग को 155 रनों से करारी मात दी. 194 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए हॉन्ग कॉन्ग की टीम महज 38 रनों पर ही ढेर हो गई. हॉन्ग कॉन्ग की हार का मतलब ये हुआ कि अब भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को फिर धांसू मुकाबला होगा.

मुकाबले के दौरान खुशदिल शाह का जलवा देखने को मिला. चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतरे खुशदिल ने महज 15 गेंदों पर नाबाद 35 रन ठोक डाले. इस दौरान खुशदिल शाह ने तेज गेंदबाज एजाज खान द्वारा फेंके गए पारी के 20वें ओवर में चार छक्के लगाए. एजाज ने उस ओवर में पांच रन वाइड के तौर पर दिए. यानी कि एजाज के ओवर में कुल 29 रन बने.

एजाज खान ने बनाया ये रिकॉर्ड

29 रन लुटाने के साथ ही एजाज खान ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी बना लिया है. एजाज खान अब टी20 इंटरनेशनल के 20वें ओवर में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले रिचर्ड नगारवा, रूबेल हुसैन और उस्मान शिनवारी भी टी20 इंटरनेशनल के आखिरी ओवर में 29 रन खर्च कर चुके थे.

क्लिक करें- हॉन्ग कॉन्ग की शर्मनाक हार, 38 पर ऑलआउट, रविवार को फिर भारत-पाकिस्तान का मैच

जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर रिचर्ड नगारवा ने पिछले साल सितंबर में स्कॉटलैंड, जबकि पाकिस्तानी गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने साल 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था. बांग्लादेश के रूबेल हुसैन की बात की जाए तो उन्होंने दिसंबर 2012 में वेस्टइंडीज के आखिरी ओवर में 29 रन लुटाए दिए थे.

20वें ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले बॉलर (T20I)

29 रूबेल हुसैन vs वेस्टइंडीज, मीरपुर 2012

29 उस्मान शिनवारी vs साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग 2019

29 रिचर्ड नगारवा vs स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग 2021

29 एजाज खान vs पाकिस्तान, शारजाह 2022

28 साकिब महमूद vs वेस्टइंडीज, ब्रिजटाउन 2022

ऐसा रहा दोनों टीमों का मुकाबला

टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 193 रन बनाए. मोहम्मद रिजवान 57 बॉल पर 78 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं फखर जमां ने 53 रनों का योगदान दिया. हॉन्ग कॉन्ग के लिए एहसान खान ने दोनों विकेट लिए. जवाब में हॉन्ग कॉन्ग महज 38 रन पर ढेर हो गया. कप्तान निजाकत खान ने सबसे ज्यादा 8 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान की ओर से शादाब खान ने सबसे ज्यादा चार और मोहम्मद नवाज ने तीन विकेट चटकाए.

155 रनों से जीत का अंतर आईसीसी के किसी फुल मेंबर देश के लिए टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे बड़ा है. श्रीलंका के नाम यह रिकॉर्ड फिलहाल दर्ज है. साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में श्रींलका ने केन्या को 172 रनों से मात दिया था. साथ ही हॉन्ग कॉन्ग के द्वारा बनाया गया 38 रन पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में किसी टीम का सबसे कम स्कोर रहा.

फुल मेंबर साइड के लिए जीत का सबसे बड़ा अंतर (T20I)

172 श्रीलंका vs केन्या, जोहानिसबर्ग 2007

155 पाकिस्तान vs हॉन्ग कॉन्ग, शारजाह 2022

143 भारत vs आयरलैंड, डबलिन 2018

143 पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज, कराची 2018

137 इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज, बासेटेरे 2019

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में सबसे कम स्कोर

38 हॉन्ग कॉन्ग, शारजाह 2022

60 वेस्टइंडीज, कराची 2018

80 न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च 2010

82 स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग 2018