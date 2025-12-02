scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SMAT 2025-26: अर्जुन तेंदुलकर के सामने IPL के 23 करोड़ी ढेर, गोवा के सामने च‍ित हुई MP की टीम

अर्जुन तेंदुलकर का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन जारी है. उन्होंने मंगलवार (2 द‍िसंबर) गेंदबाजी एक बार चमक बिखेरी और मध्य प्रदेश की टीम को पटरी से उतार दिया. इस दौरान उन्होंने IPL के सूरमा प्लेयर को भी आउट किया.

Advertisement
X
गोवा की जीत में अर्जुन तेंदुलकर और सुयश प्रभुदेसाई चमके (Photo: ITG)
गोवा की जीत में अर्जुन तेंदुलकर और सुयश प्रभुदेसाई चमके (Photo: ITG)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप-B मुकाबले में गोवा ने मध्य प्रदेश को 7 विकेट से हराकर दमदार जीत हासिल की. कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में मध्य प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170/6 का स्कोर खड़ा किया.

टारगेट पीछा करते हुए गोवा ने 18.3 ओवर में 171/3 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. टीम की जीत में सबसे बड़ा योगदान रहा सुयश प्रभुदेसाई का, जिन्होंने 50 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए और फील्डिंग में 2 कैच भी लपके. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

अर्जुन तेंदुलकर ने गेंदबाजी में फ‍िर काटा गदर
इस मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम को बैक टू बैक झटके अर्जुन तेंदुलकर ने दिए. पहले उन्होंने अंकुश सिंह को कैच आउट करवाया. इसके बाद उन्होंने श‍िवांग कुमार को भी 0 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया. जिससे मध्य प्रदेश की टीम की हालत खराब हो गई और उसका स्कोर 6/2 हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

Arjun tendulkar
अर्जुन तेंदुलकर ने ईडन में गेंद से मचाया कोहराम, चंडीगढ़ की हालत कर दी टाइट 
Mohammed Shami,Sanjiv Goenka
'मुस्कराइए, आप लखनऊ में...', शमी की एंट्री पर संजीव गोयनका का पोस्ट VIRAL 
CSK VS RR
जडेजा और सैमसन की बदल गई IPL टीम, अर्जुन तेंदुलकर समेत ये 5 खिलाड़ी भी हुए ट्रेड 
ARJUN TENDULKAR
मुंबई इंडियंस से अर्जुन तेंदुलकर की होगी छुट्टी? IPL 2026 में इस टीम से जुड़ेंगे 
Kuldeep and Rinku
Rinku और Kuldeep समेत इन क्रिकेटर्स की होगी शादी! 

अर्जुन तेंदुलकर ने इस दौरा आईपीएल की 2025 नीलामी में 23.75 करोड़ रुपए की कीमत में बिके वेंकटेश अय्यर को भी कैच आउट करवाया. मध्य प्रदेश की टीम की ओर से सबसे ज्यादा 80 रन हरप्रीत सिंह ने बनाए. अर्जुन ने इसके बाद रनचेज में भी 10 गेंदों पर 16 रन बनाकर अपनी टीम को तेज शुरुआत दी.  

Advertisement

अर्जुन तेंदुलकर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के सीजन के 4 मुकाबलों में कुल 6 विकेट झटके हैं. इससे पूर्व उन्होंने चंड़ीगढ़ के ख‍िलाफ भी मुकाबले में 3/17 का कमाल का स्पेल फेंका था. ध्यान रहे हाल ही में अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स में ऑल-कैश डील के तहत ट्रेड किया है. जिससे अर्जुन अब आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में खेलते दिखेंगे. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement