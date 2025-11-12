scorecardresearch
 

मुंबई इंडियंस से अर्जुन तेंदुलकर की होगी छुट्टी? IPL 2026 में इस टीम से जुड़ेंगे

आईपीएल 2026 रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर तय है, और इसी बीच खबर है कि मुंबई इंडियंस के अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ सुपर जायंट्स में जा सकते हैं. दोनों टीमों के बीच अर्जुन और शार्दुल ठाकुर को लेकर बातचीत चल रही है. यह स्वैप डील नहीं, बल्कि अलग-अलग नकद लेन-देन होगी.

आईपीएल 2026 से पहले अर्जुन तेंदुलकर के मुंबई का साथ छोड़ने की चर्चा (Photo: ITG)
आईपीएल 2026 रिटेंशन की डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही सभी फ्रेंचाइजी अपनी खिलाड़ियों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं. टीमों के पास 15 नवंबर तक का समय है कि वे अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों के नाम बीसीसीआई को सौंप दें.

इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के रवींद्र जडेजा–सैम करन और राजस्थान रॉयल्स (RR) के संजू सैमसन के बीच संभावित ट्रेड को लेकर है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दोनों फ्रेंचाइज़ियों के बीच बातचीत चल रही है. इसी बीच मुंबई इंडियंस (MI) से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है. टीम के अर्जुन तेंदुलकर के फ्रेंचाइज़ी छोड़ने की संभावना जताई जा रही है.

इस टीम से चल रही है बातचीत

Cricbuzz की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स  के बीच अर्जुन तेंदुलकर और शार्दुल ठाकुर को लेकर बातचीत चल रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह “स्वैप डील” नहीं बल्कि अलग-अलग कैश ट्रांजैक्शन होंगे, यानी टीमें खिलाड़ियों को खरीदने के लिए भुगतान करेंगी.

2023 में किया था आईपीएल डेब्यू

अर्जुन तेंदुलकर, जिन्होंने 2023 में आईपीएल डेब्यू किया था, अब तक मुंबई के लिए 5 मैच खेल चुके हैं और 3 विकेट लिए हैं. आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में मुंबई ने उन्हें उनके बेस प्राइस ₹30 लाख में दोबारा खरीदा था.

वहीं शार्दुल ठाकुर को आईपीएल 2025 ऑक्शन में कोई टीम नहीं खरीद पाई थी. इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें लेफ्ट-आर्म पेसर मोहसिन खान के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था.

शार्दुल ने इस साल एक इंटरव्यू में कहा था, 'क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं. ऑक्शन के दिन मेरे लिए खराब रहा, कोई टीम नहीं बोली. लेकिन एलएसजी ने अपने गेंदबाज़ों की चोटों के चलते मुझे चुना, और मैं इसके लिए तैयार था. क्रिकेट में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं.' शार्दुल ने आईपीएल 2025 में एलएसजी के लिए 10 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 13 विकेट झटके. हालांकि बल्ले से वह कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल सके.

