Nitish Kumar Reddy: 'नीतीश को बनाए रखें...', पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की खरी-खरी, बार-बार टीम बदलने की जल्दबाजी क्यों?

पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले का कहना है कि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को राष्ट्रीय टेस्ट टीम का नियमित हिस्सा होना चाहिए. वह अनुशासित और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. इंग्लैंड दौरे पर अपना दूसरा मैच खेल रहे रेड्डी तीसरे टेस्ट के पहले दिन 2 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे.

कुंबले ने 7वां टेस्ट खेल रहे रेड्डी के बारे में जियोस्टार के 'मैच सेंटर लाइव' शो पर कहा, 'यह देखकर हैरान था कि नीतीश कुमार रेड्डी ने कितनी अच्छी गेंदबाजी की. उन्होंने लगातार सही क्षेत्रों में गेंद डाली. वह भाग्यशाली थे जो उन्हें लेग साइड में डाली गई शॉर्ट पिच गेंद पर विकेट मिला, लेकिन इसके अलावा उन्होंने पूरे दिन अनुशासित गेंदबाजी की.’

