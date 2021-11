USA Cricket Team Captain, Saurabh Netravalkar: टेक कंपनियों तक सीमित नहीं जलवा...अमेरिकी क्रिकेट टीम का कप्तान भी है भारतीय

USA Cricket Team Captain, Saurabh Netravalkar: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नया सीईओ मिला है, Jack Dorsey के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के Parag Agrawal को नया सीईओ बनाया गया है. अमेरिका की कई ग्लोबल कंपनियां ऐसी हैं, जिनके प्रमुख हिन्दुस्तानी हैं. लेकिन ये सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका की क्रिकेट टीम का कप्तान भी एक भारतीय ही है.

अमेरिका भले ही क्रिकेट की दुनिया में कोई बड़ा नाम नहीं हो, लेकिन अब वहां पर इस गेम को लेकर भी क्रेज़ बढ़ रहा है. अमेरिका की नेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान सौरभ नेत्रावलकर हैं, जो मूल रूप से भारतीय ही हैं.

सौरव नेत्रावलकर भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, जबकि कूच बिहार ट्रॉफी में अपना जलवा बिखेर चुके हैं. सौरभ एक लेफ्ट आर्म मीडिया पेस बॉलर हैं, जो अभी अमेरिकी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं.

जब पराग अग्रवाल के ट्विटर सीईओ बनने की खबर आई, तब टेस्ला के एलन मस्क ने एक ट्वीट किया और लिखा कि अमेरिका को भारतीय टैलेंट का काफी फायदा मिला है. जिसपर पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने जवाब दिया और कहा कि सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि क्रिकेट में भी ऐसा हुआ है.

Still remember the special day when I got my first Ranji Trophy Cap from you @WasimJaffer14 !@usacricket @MiLCricket https://t.co/t61CB1ZHN7