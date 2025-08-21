'नए लीडर को तैयार करने का समय...', अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी मुंबई टीम की कप्तानी, शेयर किया भावुक पोस्ट

आगामी घरेलू सीजन से पहले अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने मुंबई की कप्तानी छोड़ दी है. 37 साल के रहाणे का मानना है कि कप्तान के तौर पर अब किसी नए प्लेयर को निखारा जाए. रहाणे ने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ कप्तानी छोड़ रहे हैं, रिटायर नहीं हो रहे. रहाणे मुंबई के लिए तीनों प्रारूपों में बतौर बल्लेबाज खेलना जारी रखेंगे.

अजिंक्य हाणे ने X पर लिखा, 'मुंबई टीम की कप्तानी करना और चैम्पियनशिप जीतना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है. नए घरेलू सत्र से पहले मुझे लगता है कि अब नए लीडर को तैयार करने का सही समय आ चुका है. इसलिए मैंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. मैं बतौर खिलाड़ी पूरी तरह समर्पित रहूंगा और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ और खिताब जीतने की कोशिश करूंगा.'

Captaining and winning championships with the Mumbai team has been an absolute honour.



With a new domestic season ahead, I believe it’s the right time to groom a new leader, and hence I’ve decided not to continue in the captaincy role.



I remain fully committed to giving my best… — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 21, 2025

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने 7 साल बाद 2023-24 में रणजी ट्रॉफी जीती थी, तब उसने खिताबी मुकाबले में विदर्भ को हराया था. मुंबई की टीम ने इसके अलावा अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में ईरानी कप (2024-25) और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (2022-23) भी अपने नाम किया.

रणजी ट्रॉफी 2024-25 की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है. इसमें मुंबई का पहला मैच जम्मू-कश्मीर से होगा. अजिंक्य रहाणे ने अब तक 201 फर्स्ट-क्लास मैचों में 14,000 रन बनाए हैं. रहाणे ने इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL) 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी की थी, जहां उन्होंने 13 मैचों में 390 रन बनाए. अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या KKR आईपीएल 2026 के लिए उन्हें कप्तान बनाए रखेगी या नहीं.

कौन बनेगा नया कप्तान?

मुंबई के पास श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं. चूंकि यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के साथ काफी व्यस्त रहते हैं, ऐसे में चयनकर्ता अय्यर या सूर्यकुमार को कप्तान बना सकते हैं. श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार ने काफी समय से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है.

